Due codici sconto per due MacBook in offerta: sfrutta la promo e risparmia sul tuo prossimo laptop

I dettagli tecnici dei due MacBook Air

Il MacBook Air con chip M3 e il MacBook Air 15" con chip M2 rappresentano entrambe soluzioni ultraportatili, ma si rivolgono a esigenze leggermente diverse. Il modello M3 è pensato per chi cerca un dispositivo leggero e maneggevole senza compromessi sulle prestazioni. Il display supporta un miliardo di colori, mentre la videocamera 1080p, i tre microfoni e i quattro altoparlanti con audio spaziale assicurano un'esperienza multimediale di alto livello.

MacBook Air 13" con chip M3

Il MacBook Air 15" M2, invece, combina un design leggero con uno schermo più ampio da 15,3", ideale per chi lavora su grafica, montaggio video e contenuti complessi. Il display Liquid Retina con luminosità di 500 nit e ampia gamma P3 esalta ogni dettaglio, mentre il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale migliora l'esperienza multimediale.