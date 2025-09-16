Borderlands 4 ha 68 impostazioni GPU ufficiali e il CEO di Gearbox vi dice di "usare il DLSS" su PC

L'uscita di Borderlands 4 era tra le più attese del 2025, ma l'impatto iniziale non è stato quello sperato. Al centro del dibattito ci sono le prestazioni del titolo su PC, giudicate insoddisfacenti da molti giocatori, anche con hardware di fascia alta. Gearbox e 2K Games hanno così cercato di rispondere pubblicando una lunga lista di impostazioni grafiche ufficiali, ben 68 configurazioni pensate per bilanciare qualità visiva e fluidità.

Le polemiche non si fermano tuttavia agli aspetti tecnici. Alcune dichiarazioni del CEO di Gearbox, Randy Pitchford, hanno contribuito a inasprire i toni, alimentando un dibattito che intreccia questioni di comunicazione, aspettative del pubblico e strategie di sviluppo. Il risultato è un lancio che divide la community.