Nothing raccoglie 200 milioni di dollari e prepara il lancio del suo primo dispositivo nativo per la IA

La startup londinese Nothing, fondata da Carl Pei, ha chiuso un round di Serie C da 200 milioni di dollari guidato da Tiger Global, portando la valutazione complessiva dell'azienda a circa 1,3 miliardi di dollari . Si tratta di una nuova tappa cruciale per il giovane marchio di elettronica di consumo, che ha costruito la propria identità su design trasparente e interfacce originali, e che ora punta a un obiettivo ancora più ambizioso: lanciare nel 2026 un dispositivo progettato nativamente per l'intelligenza artificiale.

La fiducia degli investitori

Al round hanno partecipato anche finanziatori già presenti nel capitale della società, come GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF e Tapestry, oltre a nuovi sostenitori strategici come Qualcomm Ventures e l'imprenditore Nikhil Kamath. Con questa raccolta, il totale degli investimenti nella società supera i 450 milioni di dollari. Tiger Global ha sottolineato come Nothing stia "ripensando hardware e software con una sovrapposizione AI, posizionando i propri prodotti per la prossima era della tecnologia personale".

Parallelamente, l'azienda ha confermato che aprirà presto un nuovo round di community funding, replicando iniziative già sperimentate in passato e che avevano portato a oltre 11 milioni di dollari raccolti dal pubblico.