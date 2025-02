Humane dismette l’AI Pin e vende tutto a HP per 116 milioni di dollari

Humane ha annunciato ufficialmente la fine del suo AI Pin, il dispositivo indossabile basato su intelligenza artificiale, e la vendita della maggior parte dell'azienda a HP per 116 milioni di dollari. Dopo un lancio turbolento e recensioni estremamente negative, la società ha deciso di interrompere il progetto e chiudere i suoi server, lasciando i clienti con un dispositivo che perderà quasi tutte le funzionalità entro la fine di febbraio.

Gli AI Pin già acquistati continueranno a funzionare fino alle 21:00 del 28 febbraio 2025, ma dopo questa data non potranno più connettersi ai server di Humane. Ciò significa che funzioni essenziali come chiamate, messaggi e interazioni con l'IA non saranno più disponibili. L'azienda ha consigliato agli utenti di scaricare i propri dati prima di questa scadenza, poiché tutti i contenuti salvati nel cloud verranno eliminati definitivamente.