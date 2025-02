WWE 2K25 presenta la modalità 2K Showcase dedicata alla Bloodline con un trailer

Visual Concepts e 2K Games hanno presentato con un trailer la modalità 2K Showcase di WWE 2K25, che come sappiamo è dedicata stavolta alla Dinastia della Bloodline e alla storia delle famiglie Anoa'i, Fatu e Maivia.

Come viene illustrato nel video, anche stavolta narrato dal carismatico Paul Heyman, la modalità 2K Showcase di WWE 2K25 andrà a ripercorrere i match più iconici di alcune fra le più grandi leggende del wrestling.

Dai Wild Samoans a The Rock, da Yokozuna a Roman Reigns, assisteremo a un'entusiasmante sequenza di incontri in cui i rappresentanti di queste leggendarie famiglie hanno affrontato avversari come Hulk Hogan, Triple H, "Stone Cold" Steve Austin e Seth Rollins.

Non è tutto: la modalità 2K Showcase ci consentirà di cambiare il corso degli eventi e di ribaltare il risultato dei match, ridisegnando la storia e concedendo a molte superstar l'occasione di vendicare la propria sconfitta.