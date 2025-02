Microsoft svela Majorana 1: il primo processore quantistico con qubit topologici

Grazie alla combinazione di materiali come l'arseniuro di indio e l'alluminio , i ricercatori sono riusciti a progettare nanofili superconduttivi topologici, capaci di generare le Modalità Zero di Majorana (MZMs). Queste particelle esotiche, a lungo rimaste un concetto teorico, sono ora una realtà controllabile e rappresentano il fondamento dei qubit topologici.

Validazione scientifica e il supporto della DARPA

L'importanza di Majorana 1 è stata confermata dalla comunità scientifica e istituzionale. Un articolo peer-reviewed pubblicato su Nature ha certificato la capacità di Microsoft di creare e controllare le proprietà esotiche dei qubit topologici. Inoltre, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ha selezionato Microsoft per la fase finale del programma US2QC, con l'obiettivo di realizzare il primo computer quantistico tollerante agli errori su scala industriale.

Il processore quantistico Majorana 1 di Microsoft

L'arrivo di un computer quantistico da un milione di qubit potrebbe trasformare radicalmente settori come chimica, scienza dei materiali e agricoltura. Tra le possibili applicazioni troviamo materiali auto-riparanti per ponti e smartphone, catalizzatori innovativi per eliminare microplastiche e ottimizzazione degli enzimi per migliorare la fertilità del suolo e le coltivazioni in ambienti estremi. Tutte queste innovazioni sarebbero irrealizzabili con i computer attuali, ma il quantum computing promette di risolvere problemi complessi in tempi drasticamente ridotti, accelerando lo sviluppo scientifico e industriale.

Majorana 1 non è solo un processore, ma un ecosistema integrato che include elettronica di controllo avanzata, software specializzati e infrastrutture di raffreddamento estremo. Grazie alla sua integrazione nei data center Azure, Microsoft punta a rendere il quantum computing accessibile tramite il cloud, offrendo alle aziende e ai ricercatori strumenti senza precedenti per affrontare le sfide del futuro.