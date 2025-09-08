PS6 uscirà con un lettore disco rimovibile già al lancio, dice un noto insider

Insider-Gaming, con un articolo a firma del noto giornalista/insider Tom Henderson, riporta con una certa sicurezza il fatto che PS6 avrà un lettore disco rimovibile già nel suo modello di lancio, in maniera simile a quanto è emerso a metà generazione di PS5.
"Diverse fonti", che hanno richiesto di rimanere anonime, avrebbero riferito a Henderson che il progetto è di lanciare subito PS6 con lettore ottico rimovibile, in modo da avere a disposizione una maggiore flessibilità e contenere i costi di produzione e il prezzo al pubblico.
A quanto pare, l'idea lanciata con PS5 Pro e PS5 Slim del lettore separato ha funzionato, sia in termini di mercato che per quanto riguarda i costi di produzione, e Sony avrebbe tutte le intenzioni di riproporla anche con il lancio di PS6.
Maggiore flessibilità e contenimento dei costi
Non è ancora chiaro come sia destinata a funzionare la questione, ma la presenza del lettore rimovibile consentirebbe di produrre in pratica lo stesso blocco centrale di PS6, da vendere eventualmente con o senza lettore applicato.
Questa sarebbe la flessibilità garantita al produttore, mentre gli utenti potrebbero dunque decidere di acquistare il modello senza lettore a un prezzo ridotto e prendere poi il lettore successivamente, con diverse opzioni possibili.
Ovviamente per ora si tratta di voci di corridoio, ma l'idea avrebbe senso, considerando i prezzi in continuo aumento e la necessità, per i produttori, di contenere i costi in ogni modo.
Considerando il caso PS5 Pro, è facile pensare che PS6 sia destinata ad avere un prezzo di lancio notevole, che potrebbe aumentare ancora nel caso in cui si debba acquistare a parte il lettore ottico già al lancio.
Un segno di questi tempi economici incerti emerge anche dalle voci sulla prossima revisione di PS5 Slim, che potrebbe ricevere presto un nuovo modello con una sorta di downgrade: un SSD più piccolo per contenere i costi di produzione.
In base a quanto emerso in precedenza, PS6 potrebbe uscire in due versioni a prezzi diversi in stile Xbox Series X|S, più una portatile.