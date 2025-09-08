PS6 uscirà con un lettore disco rimovibile già al lancio, dice un noto insider

Insider-Gaming, con un articolo a firma del noto giornalista/insider Tom Henderson, riporta con una certa sicurezza il fatto che PS6 avrà un lettore disco rimovibile già nel suo modello di lancio, in maniera simile a quanto è emerso a metà generazione di PS5.

"Diverse fonti", che hanno richiesto di rimanere anonime, avrebbero riferito a Henderson che il progetto è di lanciare subito PS6 con lettore ottico rimovibile, in modo da avere a disposizione una maggiore flessibilità e contenere i costi di produzione e il prezzo al pubblico.

A quanto pare, l'idea lanciata con PS5 Pro e PS5 Slim del lettore separato ha funzionato, sia in termini di mercato che per quanto riguarda i costi di produzione, e Sony avrebbe tutte le intenzioni di riproporla anche con il lancio di PS6.