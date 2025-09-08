Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è al suo minimo storico su Amazon, approfitta di questa promo

Su Amazon, oggi, è presente una promozione che farà contenti tutti i fan della saga di Metal Gear (e non solo): l'ultimo titolo rilasciato, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 17% che fa calare il prezzo del gioco fino al suo minimo storico: 66€ . Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il remake del terzo capitolo della serie rilasciato per la prima volta nel 2004 . Dal punto di vista della trama, però, questo titolo rappresenta il primo in ordine cronologico.

Ulteriori dettagli sul gioco

Sviluppato con l'Unreal Engine 5, il gioco offre un'esperienza visiva completamente rinnovata. Il gameplay mantiene intatte le meccaniche originali di stealth e sopravvivenza, ma le arricchisce con controlli moderni e una telecamera in terza persona più intuitiva, offrendo un'esperienza di gioco più fluida.

Metal Gear Soli Delta: Snake Eater

La trama, che si svolge durante la Guerra Fredda, rimane inalterata, con la sua narrazione profonda e le sue scene cinematografiche che hanno reso celebre il titolo. Per ulteriori approfondimenti e per avere una visione globale e complessiva delle caratteristiche, dei pro e dei contro del gioco, dai un'occhiata alla nostra recensione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.