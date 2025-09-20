Alien Rogue Incursion Evolved Edition arriva anche su Xbox: la versione non-VR dell'apprezzato horror è vicina

Queste sono informazioni note, ma c'è una novità: oltre alle già annunciate versioni PC e PlayStation 5 , Survios ha svelato che il videogioco horror arriverà anche su Xbox Series X|S , sempre il 30 settembre.

Alien: Rogue Incursion è un gioco interessante ma purtroppo è un titolo VR, piattaforma che il grosso del pubblico mondiale non possiede. Il team di Survios, volendo quindi trovare una nuova base di utenti, ha deciso di realizzare una versione non-VR del videogioco, chiamata Alien: Rogue Incursion Evolved Edition e che sarà disponibile dal 30 settembre .

Il trailer di Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition è la prima parte di una storia divisa in due che è narrativamente posizionata tra Alien e Aliens - Scontro finale. Noi vestiamo i panni della Colonial Marine Zula Hendricks che ha l'obiettivo di investigare una chiamata di emergenza su un pianeta remoto, dove però scopre una struttura segreta che è stata invasa da degli Xenomorfi, ancora più intelligenti che in passato. Hendricks ha dalla propria un compagno sintetico, Davis 01, e i due si devono infiltrare nella struttura, sopravvivere all'infestazione.

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition non è però solo una versione non-VR che copia uno a uno il vecchio gioco: Survios spiega che l'opera è stata completamente reimmaginata per console e PC e che i nemici sono stati resi più intelligenti, più veloci e più difficili da prevedere e uccidere. Inoltre, la grafica è stata migliorata, il frame rate è a 60 FPS e l'audio è ora 3D.

