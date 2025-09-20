Rune Factory: Guardians of Azuma riceverà un DLC gratuito a tema Story of Seasons: Grand Bazaar

Rune Factory: Guardians of Azuma è un ottimo gioco e ha saputo vendere più di 500.000 copie ad agosto: non è quindi strano che il team lo voglia supportare con nuovi contenuti e uno di questi è stato annunciato.

Il GDR con meccaniche da farming simulator propone una collaborazione con un altro titolo del genere: Story of Seasons: Grand Bazaar.