Rune Factory: Guardians of Azuma riceverà un DLC gratuito a tema Story of Seasons: Grand Bazaar

Rune Factory: Guardians of Azuma è un ottimo gioco e ha saputo vendere più di 500.000 copie ad agosto: non è quindi strano che il team lo voglia supportare con nuovi contenuti e uno di questi è stato annunciato.
Il GDR con meccaniche da farming simulator propone una collaborazione con un altro titolo del genere: Story of Seasons: Grand Bazaar.
I dettagli della collaborazione Rune Factory: Guardians of Azuma e Story of Seasons: Grand Bazaar
Come svelato tramite un post sui social media - che potete vedere qui sotto - Rune Factory: Guardians of Azuma proporrà "una speciale collaborazione con Story of Seasons Grand Bazaar" e proporrà un "DLC gratuito" che pare chiamarsi molto semplicemente "Story of Seasons Grand Bazaar".
Tutto ciò che sappiamo è che "arriverà presto" e che nuovi dettagli saranno condivisi sempre tramite i social. Una possibilità è che ci siano nuovi eventi e soprattutto nuovi cosmetici per i propri personaggi che vanno a richiamare lo stile di Story of Seasons Grand Bazazar.
Segnaliamo poi che anche Story of Seasons: Grand Bazaar ha venduto davvero bene, come annunciato da Marvelous.