Rune Factory: Guardians of Azuma riceverà un DLC gratuito a tema Story of Seasons: Grand Bazaar

Rune Factory: Guardians of Azuma ha avuto successo e gli sviluppatori vogliono proporre un nuovo contenuto: un pacchetto gratuito che sarà basato sul videogioco Story of Seasons: Grand Bazaar.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/09/2025
I personaggi di Rune Factory: Guardians of Azuma davanti a un tavolo imbandito
Rune Factory: Guardians of Azuma
Rune Factory: Guardians of Azuma
Rune Factory: Guardians of Azuma è un ottimo gioco e ha saputo vendere più di 500.000 copie ad agosto: non è quindi strano che il team lo voglia supportare con nuovi contenuti e uno di questi è stato annunciato.

Il GDR con meccaniche da farming simulator propone una collaborazione con un altro titolo del genere: Story of Seasons: Grand Bazaar.

I dettagli della collaborazione Rune Factory: Guardians of Azuma e Story of Seasons: Grand Bazaar

Come svelato tramite un post sui social media - che potete vedere qui sotto - Rune Factory: Guardians of Azuma proporrà "una speciale collaborazione con Story of Seasons Grand Bazaar" e proporrà un "DLC gratuito" che pare chiamarsi molto semplicemente "Story of Seasons Grand Bazaar".

Tutto ciò che sappiamo è che "arriverà presto" e che nuovi dettagli saranno condivisi sempre tramite i social. Una possibilità è che ci siano nuovi eventi e soprattutto nuovi cosmetici per i propri personaggi che vanno a richiamare lo stile di Story of Seasons Grand Bazazar.

Rune Factory: Guardians of Azuma non aveva una patch di lancio a causa della cattiva nomea della serie Rune Factory: Guardians of Azuma non aveva una patch di lancio a causa della cattiva nomea della serie

Segnaliamo poi che anche Story of Seasons: Grand Bazaar ha venduto davvero bene, come annunciato da Marvelous.

