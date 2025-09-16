Un bug di Borderlands 4 può farvi perdere definitivamente i punti abilità: state attenti

Borderlands 4 è partito a cannone su Steam (e possiamo supporre che anche su console non abbia fatto malissimo) ma i giocatori lamentano una serie di problemi. Se quelli prestazionali sono fastidiosi ma non un problema enorme in alcuni casi, ora sta emergendo un bug che può seriamente rovinare una partita.

Il problema di Borderlands 4 con i punti abilità

Gearbox, precisamente, scrive: "I giocatori possono perdere punti abilità dopo essersi disconnessi e ricollegati a una sessione multiplayer, oppure dopo un crash in modalità giocatore singolo. In questi casi, hanno perso tutti o quasi tutti i loro punti abilità. Salire di livello e utilizzare la macchina Respec non ripristina i punti abilità persi."

Vari giocatori online stanno il problema: ovviamente Borderlands 4 rimane giocabile, ma perdere i propri punti abilità e non poter quindi avere abilità attive rende l'avventura molto più difficile. fa perdere abilità che rendono il gioco più divertente e vario ed è ovviamente molto frustrante, visto che al momento non c'è un modo per risolvere.

La speranza è che una futura patch di Borderlands 4 sia in grado in modo retroattivo di ripristinare i punti esperienza: non sempre però è possibile e c'è il rischio che il salvataggio colpito dal bug sia rovinato per sempre.

Be', se il gioco crea troppi problemi possiamo sempre chiedere un rimborso, come suggerisce il CEO stesso.