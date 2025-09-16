0

Fatevi rimborsare Borderlands 4 da Steam, se non vi sta bene così com'è: il CEO non usa mezzi termini

Borderlands 4 ha vari problemi tecnici ma il CEO pare proprio convinto che la colpa sia dei giocatori: la sua soluzione è dire a tutti che possono anche farsi rimborsare il gioco, se non gli piace così com'è.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/09/2025
Un personaggio di Borderlands 4 con una arma corpo a corpo arancione in mano
Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4 sta avendo parecchio successo su Steam, come dimostrano i dati dei giocatori contemporanei (304.398 utenti nel picco massimo), ma una fetta di questi sta avendo alcuni problemi tecnici, con il videogioco che si rifiuta di mantenere buone prestazioni a meno che non ci si affidi a DLSS e Frame Generation, perlomeno sulla base di alcune testimonianze.

Sui social le discussioni si infiammano e nel mezzo ci finisce anche il CEO di Gearbox Software, sviluppatori di Borderlands 4. Come suo tipico, però, Randy Pitchford non sta usando toni conciliatori ma anzi dice a tutti che possono tranquillamente levarsi di torno.

Il commento di Randy Pitchford sui problemi di Borderlands 4

In risposta a un utente che lamenta l'impossibilità di giocare al meglio con il proprio computer senza essere obbligato a usare DLSS e Frame Generation, Pitchford ha detto: "Puoi fare quel che vuoi. Il gioco è così com'è. Per favore, ottieni un rimborso da Steam se non sei felice."

Ovviamente, ottenere un rimborso da Steam - sebbene più semplice rispetto al processo presente su console - non è una cosa scontata, visto che è necessario aver giocato per meno di due ore. Se i problemi emergono dopo le fasi iniziali o, semplicemente, si spera che la situazione migliori andando avanti, si perde la possibilità di un rimborso.

Borderlands 4 non supporta le caratteristiche di PS5 Pro, nonostante sia uno dei maggiori giochi recenti Borderlands 4 non supporta le caratteristiche di PS5 Pro, nonostante sia uno dei maggiori giochi recenti

Va anche detto che Digital Foundry stesso conferma i problemi tecnici di Borderlands 4, segnalando un frame rate instabile e vari problemi legati al caricamento degli shader, persino su una CPU di alto livello come la Ryzen 7 9800X3D, con una RTX 5090 alle spalle.

Ciò detto, il gioco continua a vendere visto che Borderlands 4 resta davanti a Hollow Knight: Silksong nella classifica Steam. Diteci, voi avete avuto problemi con lo sparatutto?

