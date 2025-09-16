Fatevi rimborsare Borderlands 4 da Steam, se non vi sta bene così com'è: il CEO non usa mezzi termini

Borderlands 4 sta avendo parecchio successo su Steam, come dimostrano i dati dei giocatori contemporanei (304.398 utenti nel picco massimo), ma una fetta di questi sta avendo alcuni problemi tecnici, con il videogioco che si rifiuta di mantenere buone prestazioni a meno che non ci si affidi a DLSS e Frame Generation, perlomeno sulla base di alcune testimonianze.

Sui social le discussioni si infiammano e nel mezzo ci finisce anche il CEO di Gearbox Software, sviluppatori di Borderlands 4. Come suo tipico, però, Randy Pitchford non sta usando toni conciliatori ma anzi dice a tutti che possono tranquillamente levarsi di torno.