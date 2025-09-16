0

Anche Xbox Game Pass Core riceverà nuovi giochi nel catalogo, in arrivo all'inizio di ottobre

Oltre alle aggiunte riguardanti i cataloghi di Ultimate e Standard, anche il livello più basso di Game Pass, il Core, riceverà nuovi giochi da scaricare gratis per gli abbonati il mese prossimo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/09/2025
Un'illustrazione di Warhammer 40.000: Darktide

Oltre alle aggiunte di Ultimate e Standard, anche Xbox Game Pass Core, il livello più economico del servizio in abbonamento Microsoft, riceverà alcuni nuovi giochi che verranno aggiunti al catalogo stabile di titoli utilizzabili dagli utenti.

Si tratta di tre giochi che vanno ad ampliare la lista dei titoli che possono essere scaricati e giocati dagli abbonati a Xbox Game Pass Core, il tier più basso all'interno del servizio che è andato sostanzialmente a sostituire il vecchio Xbox Live Gold.

Ecco la lista dei giochi in arrivo:

  • Cities: Skylines - Remastered
  • Disney Dreamlight Valley
  • Warhammer 40.000: Darktide

Tre giochi molto diversi tra loro

Dopo aver visto i nuovi giochi in arrivo nella seconda parte di settembre e quelli che lasceranno il catalogo alla fine del mese, vediamo dunque le novità anche per quanto riguarda il catalogo Core, che ottiene delle variazioni decisamente meno spesso degli altri.

I tre giochi in arrivo a ottobre su Xbox Game Pass Core
Tutti e tre i titoli in questione saranno disponibili per gli abbonati a partire dal primo ottobre, andando ad arricchire il catalogo Core che, in questo modo, dovrebbe raggiungere quota 54 titoli disponibili.

Xbox Cloud Gaming non è più una esclusiva di Ultimate: tutti i livelli di Game Pass console potranno accedervi

Si tratta di titoli molto diversi tra loro e decisamente interessanti, appartenendo a generi distanti l'uno dall'altro e seguendo in questo modo il principio base del catalogo Core.

Cities: Skylines - Remastered è la versione rimasterizzata dell'ottimo city builder di Colossal Order, Disney Dreamlight Valley è una sorta di simulazione di vita all'interno degli universi Disney mentre Warhammer 40.000: Darktide è un ottimo action in prima persona ambientato nel mondo fantascientifico-fantasy di Games Workshop.

