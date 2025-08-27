Xbox Cloud Gaming non è più una esclusiva di Ultimate: tutti i livelli di Game Pass potranno accedervi

Se siete abbonati a Xbox Game Pass sapete che il servizio offre vari benefici, a seconda del livello dell'abbonamento che pagate: chi è abbonato a Ultimate, ad esempio, ha il vantaggio esclusivo di utilizzare Xbox Cloud Gaming, per giocare in streaming a una selezione di titoli. Bene, ora questa funzionalità è valida per tutti i livelli, anche Game Pass Core, PC e Standard.
Per il momento è possibile usare questa novità ai nuovi livelli solo se si è un Xbox Insider, ovvero se si è iscritti per ricevere gli aggiornamenti di Xbox in anticipo.
I dettagli su Xbox Cloud Gaming
Microsoft spiega che gli iscritti a Insider possono ora usare il cloud gaming per giocare i giochi che sono parte di Xbox Game Pass Core e Standard - fintanto che si è abbonati a tali livelli, si intende - oppure per giocare i giochi che si possiede. Ovviamente il singolo videogioco deve supportare il cloud gaming, non è una funzione valida per ogni singolo videogioco, ma Microsoft si è impegnata per ampliare il supporto cloud a molti titoli in questi anni quindi dovreste sicuramente trovare qualcosa di vostro gradimento.
Usare la versione Cloud di un videogioco può avere molti vantaggi, come poter provare i primi momenti di un titolo senza dover attendere il download della versione locale. Ovviamente dovete rispettare i requisiti di velocità minimi, ovvero 20 Mbps su console per le prestazioni migliori possibili, mentre un minimo di 10 Mbps per poter almeno avviare il servizio.
Xbox Cloud Gaming pare essere uno dei fulcri della strategia di Microsoft, visto che ha in passato suggerito non solo un modo più "economico" per giocare in streaming (e dovrebbe essere questo ampliamento ai livelli meno costi dell'abbonamento Xbox Game Pass) ma anche versioni dedicate dell'abbonamento per il solo Cloud, così come una versione gratuita con l'aggiunta di pubblicità.
Diteci, siete soliti usare Cloud Gaming? Questa espansione lo renderà più utile per voi?