Xbox Cloud Gaming non è più una esclusiva di Ultimate: tutti i livelli di Game Pass potranno accedervi

Se siete abbonati a Xbox Game Pass sapete che il servizio offre vari benefici, a seconda del livello dell'abbonamento che pagate: chi è abbonato a Ultimate, ad esempio, ha il vantaggio esclusivo di utilizzare Xbox Cloud Gaming, per giocare in streaming a una selezione di titoli. Bene, ora questa funzionalità è valida per tutti i livelli, anche Game Pass Core, PC e Standard.

Per il momento è possibile usare questa novità ai nuovi livelli solo se si è un Xbox Insider, ovvero se si è iscritti per ricevere gli aggiornamenti di Xbox in anticipo.