Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 gira a 30, 40 o 60 fps? Square Enix fa chiarezza

La demo presente alla Gamescom 2025 ha generato impressioni estremamente positive sulla conversione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per Nintendo Switch 2, ma ha anche alimentato alcune incertezze riguardo alle prestazioni del gioco sulla nuova console della grande N.
Secondo Digital Foundry, che lo ha definito "il gioco visivamente migliore su Nintendo Switch 2 finora", il framerate si attesta su 30 fps stabili. Tuttavia, su Reddit e altri social, c'è chi afferma di aver ricevuto conferma dallo staff di Square Enix presente alla fiera che il titolo includerà una modalità grafica a 40 fps. Inoltre, non si può escludere del tutto l'esistenza di una modalità Prestazioni a 60 fps, che potrebbe non essere stata inclusa nella build dimostrativa presentata a Colonia semplicemente perché non ancora pronta.
Square Enix promette prestazioni fluide e una resa visiva nitida
Considerando le incertezze sulla questione emerse dopo la Gamescom, Square Enix ha deciso di tagliare la testa al toro e fare chiarezza. Tramite un messaggio pubblicato sui social, la compagnia afferma che Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 avrà "un framerate stabile a 30 fotogrammi al secondo" e offrirà "prestazioni fluide e una resa visiva nitida".
Inoltre, nello stesso messaggio, Square Enix ha ribadito che il lancio della versione per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S è previsto per il prossimo inverno. Una data precisa verrà probabilmente annunciata nei mesi a venire.
Rimanendo in tema, sempre durante la Gamescom sono arrivati segnali molto positivi da parte del producer Naoki Yoshida in merito a delle possibili conversioni di Final Fantasy 14 e 16 per Nintendo Switch 2.