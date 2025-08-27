Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 gira a 30, 40 o 60 fps? Square Enix fa chiarezza

Secondo Digital Foundry, che lo ha definito "il gioco visivamente migliore su Nintendo Switch 2 finora" , il framerate si attesta su 30 fps stabili . Tuttavia, su Reddit e altri social, c'è chi afferma di aver ricevuto conferma dallo staff di Square Enix presente alla fiera che il titolo includerà una modalità grafica a 40 fps . Inoltre, non si può escludere del tutto l'esistenza di una modalità Prestazioni a 60 fps, che potrebbe non essere stata inclusa nella build dimostrativa presentata a Colonia semplicemente perché non ancora pronta.

La demo presente alla Gamescom 2025 ha generato impressioni estremamente positive sulla conversione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 , ma ha anche alimentato alcune incertezze riguardo alle prestazioni del gioco sulla nuova console della grande N.

Square Enix promette prestazioni fluide e una resa visiva nitida

Considerando le incertezze sulla questione emerse dopo la Gamescom, Square Enix ha deciso di tagliare la testa al toro e fare chiarezza. Tramite un messaggio pubblicato sui social, la compagnia afferma che Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 avrà "un framerate stabile a 30 fotogrammi al secondo" e offrirà "prestazioni fluide e una resa visiva nitida".

Inoltre, nello stesso messaggio, Square Enix ha ribadito che il lancio della versione per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S è previsto per il prossimo inverno. Una data precisa verrà probabilmente annunciata nei mesi a venire.

Rimanendo in tema, sempre durante la Gamescom sono arrivati segnali molto positivi da parte del producer Naoki Yoshida in merito a delle possibili conversioni di Final Fantasy 14 e 16 per Nintendo Switch 2.