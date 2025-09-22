Xbox Cloud Gaming ha migliorato la qualità dello streaming: vediamo la nuova analisi di Digital Foundry

Il nuovo video di Digital Foundry conferma questi miglioramenti , che dimostrano come la piattaforma di Microsoft sia ancora in evoluzione, essendo in effetti una sorta di beta estesa ormai danni a questa parte.

Come era emerso da alcuni leak, Xbox Cloud Gaming ha effettivamente ricevuto dei miglioramenti allo streaming , con un incremento della banda dati passante che consente un aumento di risoluzione e di qualità dell'immagine, come confermato anche dalla nuova analisi video da parte di Digital Foundry .

Miglioramenti evidenti

Sebbene non ci sia ancora un'idea precisa dei piani di Microsoft sull'implementazione di miglioramenti e modalità aggiuntive a Xbox Cloud Gaming, evidentemente c'è la conferma quantomeno dello streaming a 1440p, con buoni risultati.

In particolare, Digital Foundry parla di un "miglioramento drastico" rispetto all'esperienza precedente, sperimentato con Avatar: Frontiers of Pandora, con la nuova modalità in streaming che consente una risoluzione più alta e l'applicazione di effetti grafici prima impossibili da ottenere.

"Ad essere sincero, preferirei comunque l'esperienza nativa della Serie S, ma questa è decisamente migliore", dice Richard Leadbetter, "La latenza non sembra risentirne, e questo è sempre stato uno dei vantaggi di un xCloud perfettamente funzionante: la latenza non è mai stata eccessiva".

"Quindi sì, tutto questo sembra davvero davvero impressionante", ha concluso al termine della prova. Come abbiamo visto, Xbox Cloud Gaming non è più una esclusiva di Ultimate: tutti i livelli di Game Pass console potranno accedervi.