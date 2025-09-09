Anche le auto diventano Xbox grazie alla nuova partnership tra Microsoft e LG

Microsoft e LG hanno annunciato una collaborazione per introdurre Xbox Cloud Gaming all'interno delle automobili connesse. La nuova applicazione Xbox sarà accessibile nei veicoli che integrano l'Automotive Content Platform (ACP) di LG, offrendo agli abbonati Game Pass Ultimate la possibilità di giocare in streaming ai titoli del catalogo direttamente dallo schermo dell'auto .

Quest'auto è un Xbox

L'applicazione Xbox Cloud Gaming consentirà di avviare le sessioni di gioco soprattutto in situazioni specifiche, come durante la ricarica di un'auto elettrica o per intrattenere i passeggeri nei viaggi più lunghi. In questo modo, le vetture connesse si trasformano in spazi multimediali più versatili, capaci di integrare non solo servizi di infotainment ma anche esperienze videoludiche complete.

LG ACP è già operativo in Europa sul modello Kia EV3 e arriverà anche su EV4, EV5 e sulla nuova Sportage. Basata sul sistema operativo webOS, la piattaforma è già utilizzata da tempo nei televisori smart e anche nei monitor del marchio coreano, e offre accesso a numerosi servizi di streaming come Netflix, Disney Plus e YouTube. L'integrazione di Xbox Cloud Gaming rappresenta dunque un'estensione naturale delle funzionalità già presenti, ampliando l'offerta di intrattenimento a bordo.

La collaborazione tra Microsoft e LG non è nuova. All'inizio dell'anno le due aziende avevano già portato l'app Xbox sugli smart TV del produttore, aprendo la strada a un'integrazione più ampia con altri dispositivi. L'arrivo dell'app sui veicoli avviene in un momento in cui Microsoft si prepara ad ampliare la disponibilità del servizio di cloud gaming anche agli abbonati Game Pass Core e Standard, segnando un cambio di strategia volto a rendere più inclusivo l'accesso alla propria libreria. Secondo Christopher Lee, vicepresidente del marketing Xbox, il progetto con LG rappresenta un esempio concreto di come la piattaforma intenda espandersi "in nuovi luoghi", aggiungendo le auto alla lista di dispositivi già supportati come smartphone, PC e TV.

L'annuncio si inserisce inoltre in un contesto più ampio per la divisione gaming di Microsoft, che ha comunicato un proprio evento al Tokyo Game Show di fine settembre per presentare le novità per il catalogo Xbox. Le indiscrezioni parlano di un possibile annuncio legato a Forza Horizon 6, anticipato da teaser ufficiali che richiamano scenari urbani in stile neon tipicamente giapponese. Voi che cosa vi aspettate? E siete curiosi di provare Xbox sulle auto?