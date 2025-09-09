Xbox ha annunciato un evento per il Tokyo Game Show, ecco quando verrà trasmesso

"Ancora una volta, abbiamo creato un'identità visiva su misura per la presenza di Xbox al Tokyo Game Show. Ispirata a un'estetica urbana al neon, la grafica proietta lo spettatore in una scena urbana tipica di Tokyo, con vari cartelli illuminati che indicano la via, tutti caratterizzati da elementi iconografici legati al gaming e al mondo Xbox, ma con un tocco di cultura giapponese."

Game Pass ha conseguenze sia positive che negative, sostiene un altro ex-manager di Xbox

"Sappiamo che i giocatori di tutto il mondo apprezzano i contenuti ispirati al Giappone e i giochi sviluppati in Asia, e non vediamo l'ora di connetterci con la community internazionale per mostrare il talento e la straordinaria creatività che stanno dietro ai prossimi titoli in arrivo su Xbox."

"Lo show di quest'anno presenterà alcuni titoli sviluppati dai nostri team , insieme a entusiasmanti aggiornamenti dai partner in Giappone, in tutta l'Asia e nel resto del mondo", ha scritto Mena Kato, senior director di Xbox Asia, in un post pubblicato su Xbox Wire.

Xbox ha annunciato un evento per il Tokyo Game Show , confermando quella che è ormai una tradizione consolidata per Microsoft. La presentazione verrà trasmessa il 25 settembre alle 12.00, ora italiana, come rivela il teaser qui sotto.

Le demo disponibili

In arrivo il 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Ninja Gaiden 4 sarà presente in forma giocabile al Tokyo Game Show, con una demo disponibile per i visitatori della fiera presso lo stand Koei Tecmo, ha rivelato Xbox.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Allo stand Republic of Gamers, inoltre, gli utenti avranno modo di provare con mano ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, i due nuovi handheld sviluppati in collaborazione da ASUS e Xbox.

Non mancherà infine uno stand di Bethesda, presente insieme a Infolens Geek Shop per offrire al pubblico prodotti ufficiali dedicati a Fallout, Starfield, Doom e The Elder Scrolls IV: Oblivion, con anche alcuni articoli rari.