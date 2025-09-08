Game Pass ha conseguenze sia positive che negative, sostiene un altro ex-manager di Xbox

La questione sulla positività o meno di Game Pass continua a tenere banco, stranamente soprattutto nelle affermazioni di ex-manager più che degli sviluppatori stessi, i quali spesso e volentieri hanno invece dimostrato di apprezzare il servizio su abbonamento di Microsoft: un'altra analisi sugli effetti controversi del modello è arrivata ancora una volta da un ex-manager, in questo caso di Xbox.

Shannon Loftis, ex-VP di Xbox Games Studios, si è inserita nella discussione già lanciata dall'ex-Bethesda Pete Hines sul fatto che i servizi in abbonamento possano avere riflessi negativi sugli sviluppatori, a sua volta ripresa anche da un altro ex-manager, ovvero Shawn Layden che era stato presidente di Sony Worldwide Studios e ora è consulente per Tencent.

Prosegue dunque il filone delle confidenze da parte degli ex-manager, con la Loftis che conferma come l'impatto di Xbox Game Pass possa avere effetti positivi ma anche negativi, in base alle diverse situazioni.