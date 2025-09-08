ID@Xbox Demo Fest parte questa settimana, con oltre 40 demo di giochi indie da scaricare e provare

Xbox ha dato il via a un nuovo evento ID@Xbox Demo Fest, una promozione che consente, da questa settimana, di scaricare e provare oltre 40 demo di giochi indie disponibili dal 9 al 30 settembre, consentendo così di scoprire diverse novità tra i titoli indipendenti.
A partire da domani, attraverso Xbox Store sarà possibile accedere a oltre 40 demo a tempo per vari giochi indie sviluppati all'interno del programma ID@Xbox, consentendo così di conoscere numerose nuove produzioni in arrivo su Xbox Series X|S e non solo.
Da notare che, come riferiscono le istruzioni dell'evento, le demo in questione derivano da giochi ancora in sviluppo, dunque non sono indicative della qualità finale dei titoli, che risultano ancora in piena lavorazione.
Un primo elenco ancora molto parziale
In un certo senso, si tratta di riprodurre a casa la possibilità di testare giochi attraverso versioni di prova che, di solito, viene offerta durante fiere o eventi videoludici.
Non c'è ancora un elenco completo dei giochi che avranno una versione di prova a disposizione durante l'ID@Xbox Demo Fest, ma intanto alcuni sono già stati confermati.
Tra i titoli di cui è stata già confermata la presenza all'interno dell'iniziativa, troviamo i seguenti:
- Awaken: Astral Blade
- Detective Dotson
- Echo Weaver
- Jotunnslayer: Hordes of Hel
- A Pizza Delivery
- Shroom Siege
- Yooka-Replaylee
- Mina The Hollower
- The Jackbox Party Pack 11
Tuttavia, si tratta ancora di un elenco molto parziale, in attesa di vedere quello completo quando le demo verranno messe effettivamente a disposizione, a partire da domani, 9 settembre e fino alla fine del mese in questione.