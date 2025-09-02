Xbox Game Pass annuncia i nuovi giochi in arrivo nella prima parte di settembre, con Hollow Knight Silksong

È arrivato l'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo nella prima parte di settembre all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, e si tratta di sei titoli tra i quali spicca Hollow Knight Silksong, come è ormai noto da tempo.

Il gioco di Team Cherry è ovviamente il titolo di maggior rilievo di questa mandata, non per nulla eletto come gioco più atteso di settembre anche da redazione e lettori di Multiplayer.it. Tuttavia, ci sono anche altri elementi di un certo interesse in questa ondata, forse più piccola del solito.

In effetti, si tratta di cinque titoli aggiunti al catalogo Ultimate, mentre il sesto è uno spostamento verso anche il livello Standard, nella fattispecie per quanto riguarda l'ottimo action metroidvania Nine Sols.