Xbox Game Pass annuncia i nuovi giochi in arrivo nella prima parte di settembre, con Hollow Knight Silksong

Vediamo la prima mandata dei nuovi giochi in arrivo a settembre nel catalogo di Xbox Game Pass, tra i quali spicca la presenza di Hollow Knight: Silksong, ma non è l'unico.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/09/2025
Hornet in Hollow Knight: Silksong

È arrivato l'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo nella prima parte di settembre all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, e si tratta di sei titoli tra i quali spicca Hollow Knight Silksong, come è ormai noto da tempo.

Il gioco di Team Cherry è ovviamente il titolo di maggior rilievo di questa mandata, non per nulla eletto come gioco più atteso di settembre anche da redazione e lettori di Multiplayer.it. Tuttavia, ci sono anche altri elementi di un certo interesse in questa ondata, forse più piccola del solito.

In effetti, si tratta di cinque titoli aggiunti al catalogo Ultimate, mentre il sesto è uno spostamento verso anche il livello Standard, nella fattispecie per quanto riguarda l'ottimo action metroidvania Nine Sols.

La lista dei nuovi giochi in arrivo

In generale, i primi giochi in arrivo a settembre nel catalogo di Game Pass provengono dal panorama indie, ma tra questi ci sono comunque titoli di notevole interesse, a partire ovviamente da Hollow Knight: Silksong, finalmente disponibile e lanciato al day one direttamente nel servizio.

I giochi in arrivo su Game Pass nella prima parte di settembre 2025
I giochi in arrivo su Game Pass nella prima parte di settembre 2025

Prima di vedere la lista ufficiale, ricordiamo anche che tre giochi lasceranno il catalogo di Game Pass a metà settembre, mantenendo comunque un bilancio in attivo per quanto riguarda la quantità di titoli presenti, essendo meno di quelli nuovi introdotti.

Questo sono i giochi in arrivo su Game Pass nella prima metà di settembre 2025:

  • I Am Your Beast - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 2 settembre (Ultimate, PC, Standard)
  • Nine Sols - Xbox Series X|S, 3 settembre (Standard)
  • Hollow Knight Silksong - Cloud, Xbox e PC, 4 settembre (Ultimate, PC)
  • Cataclismo - PC, 4 settembre (Ultimate, PC)
  • PAW Patrol World - Cloud, Xbox e PC, 10 settembre (Ultimate, PC, Standard)
  • Roadcraft - Cloud e Xbox Series X|S, 16 settembre (Ultimate, Standard)

Tra le altre novità, gli abbonati ad Ultimate possono ottenere un bundle Unlock per Skate 3 dal 2 settembre, mentre altri benefit riguardano il bundle per Asphalt Legends Unite esclusivo e il Welcome Pack per The Finals.

