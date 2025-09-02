Xbox Game Pass perderà tre giochi a metà settembre, vediamo i titoli in questione

Siamo in attesa dell'annuncio dei nuovi giochi in arrivo in questi giorni su Xbox Game Pass, ma intanto è tempo di salutarne altri: dall'app ufficiale Xbox emergono i titoli dei tre giochi che lasceranno il catalogo a metà settembre, vediamo dunque di cosa si tratta.
Si tratta di tre titoli indie molto interessanti, di dimensioni piuttosto piccole ma che vale la pena provare nel caso non si sia fatto in precedenza, sfruttando la loro presenza nel servizio ancora per le prossime due settimane.
Questi sono i tre giochi che stanno per lasciare Game Pass:
- All You Need is Help
- Wargroove 2
- We Love Katamari ReRoll + Royal Reverie
Tre giochi piccoli ma molto interessanti
Tutti e tre i giochi verranno rimossi il 15 settembre, come solitamente accade alla prima mandata di titoli che lasciano il catalogo nel corso dei vari mesi, dunque saranno disponibili ancora per due settimane circa.
All You Need is Help è un particolare puzzle game di Q-Games incentrato sull'azione multiplayer, che presenta una meccanica simile al Tetris, con la necessità di incastrare varie figure tra loro, ma richiede la collaborazione di diversi giocatori per muoverle.
Wargroove 2 è il seguito dell'ottimo strategico a turni di Chucklefish che tra forte ispirazione da Advance Wars e propone sfide decisamente impegnative all'interno di una particolare ambientazione fantasy.
Infine, We Love Katamari ReRoll + Royal Reverie è la riedizione del classico puzzle fuori di testa da parte di Keita Takahashi, che richiede di "arrotolare" tutto quello che troviamo in giro in una palla sempre più grande.
Per il resto, attendiamo l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo, che potrebbe arrivare anche oggi pomeriggio, secondo gli schemi mai molto definiti di Microsoft.