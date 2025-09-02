Un leak svela l'arrivo di tre controller Xbox “Breaker” con prezzi e data di uscita

billbil-kun è tornato alla carica con una nuova indiscrezione riguardante l'imminente annuncio e lancio di una serie di controller wireless Xbox in edizione speciale, che dovrebbe chiamarsi "Breaker".

Secondo il leaker, la collezione sarà composta da tre modelli: Heartbreaker, Stormbreaker e Icebreaker. Ciascun controller presenterà un design artistico distintivo, con palette cromatiche che spaziano dal viola e rosa al blu e grigio.