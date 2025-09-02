Un leak svela l'arrivo di tre controller Xbox “Breaker” con prezzi e data di uscita

billbil-kun è tornato alla carica con una nuova indiscrezione riguardante l'imminente annuncio e lancio di una serie di controller wireless Xbox in edizione speciale, che dovrebbe chiamarsi "Breaker".
Secondo il leaker, la collezione sarà composta da tre modelli: Heartbreaker, Stormbreaker e Icebreaker. Ciascun controller presenterà un design artistico distintivo, con palette cromatiche che spaziano dal viola e rosa al blu e grigio.
Dettagli, prezzi e data di uscita
Nel dettaglio, ecco come sono stati descritti i tre controller (qui sotto è presente anche un mockup):
- Heartbreaker: caratterizzato da una combinazione di viola e rosa, applicata ai pulsanti, con tocchi di turchese che arricchiscono il corpo principale.
- Stormbreaker: adotta una combinazione di bianco, grigio e nero, in uno stile che ricorda il mimetismo del controller Arctic Camo.
- Icebreaker: si ispira anch'esso al motivo mimetico, ma con una sfumatura che va dal blu intenso al turchese.
Il prezzo previsto è quello consueto per le edizioni speciali dei controller Xbox, ovvero 79,99 euro ciascuno. Sebbene billbil-kun sia una fonte considerata molto affidabile, attendiamo conferme ufficiali da parte di Microsoft. A ogni modo, secondo la stessa fonte, non dovremmo attendere a lungo: l'annuncio dovrebbe arrivare domani, 3 settembre, con disponibilità prevista dal 9 settembre sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori.