Un leak svela l'arrivo di tre controller Xbox “Breaker” con prezzi e data di uscita

Secondo le fonti di billbil-kun, presto Microsoft annuncerà una serie di controller wireless Xbox della serie "Breaker", con il lancio fissato alla prossima settimana.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/09/2025
Varie colorazioni dei controller Xbox

billbil-kun è tornato alla carica con una nuova indiscrezione riguardante l'imminente annuncio e lancio di una serie di controller wireless Xbox in edizione speciale, che dovrebbe chiamarsi "Breaker".

Secondo il leaker, la collezione sarà composta da tre modelli: Heartbreaker, Stormbreaker e Icebreaker. Ciascun controller presenterà un design artistico distintivo, con palette cromatiche che spaziano dal viola e rosa al blu e grigio.

Dettagli, prezzi e data di uscita

Nel dettaglio, ecco come sono stati descritti i tre controller (qui sotto è presente anche un mockup):

  • Heartbreaker: caratterizzato da una combinazione di viola e rosa, applicata ai pulsanti, con tocchi di turchese che arricchiscono il corpo principale.
  • Stormbreaker: adotta una combinazione di bianco, grigio e nero, in uno stile che ricorda il mimetismo del controller Arctic Camo.
  • Icebreaker: si ispira anch'esso al motivo mimetico, ma con una sfumatura che va dal blu intenso al turchese.
Un'immagine dei presunti controller Stormbreaker e Icebreaker
Un'immagine dei presunti controller Stormbreaker e Icebreaker
Il prezzo previsto è quello consueto per le edizioni speciali dei controller Xbox, ovvero 79,99 euro ciascuno. Sebbene billbil-kun sia una fonte considerata molto affidabile, attendiamo conferme ufficiali da parte di Microsoft. A ogni modo, secondo la stessa fonte, non dovremmo attendere a lungo: l'annuncio dovrebbe arrivare domani, 3 settembre, con disponibilità prevista dal 9 settembre sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori.

#Rumor
Segnalazione Errore
