Gli auricolari SONY WF-1000XM5 sono in sconto su AliExpress per un periodo limitato

Gli auricolari rosa sono spediti dalla Spagna e la consegna è prevista entro pochi giorni, ovvero tra il 7 e il 12 settembre. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 5 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Su AliExpress sono disponibili gli auricolari SONY WF-1000XM5 . Se siete interessati, potete acquistarli direttamente tramite questo link . Ci teniamo a segnalare che le varianti nere potrebbero non essere disponibili per la spedizione in Italia, discorso diverso per gli auricolari rosa. Quest'ultimi costano 169,99 €, ma con il nostro codice MULTI18 potete risparmiare ulteriormente.

Caratteristiche degli auricolari SONY WF-1000XM5

Questi auricolari sono dotati di una tecnologia all'avanguardia, nonché di un'ottima cancellazione del rumore. Si tratta di cuffie wireless con una qualità dell'audio straordinaria. Con il Dynamic Driver X è possibile ascoltare le voci in modo più completo, godendo di audio ad alta risoluzione, DSEE Extreme e altre tecnologie premium.

Auricolari SONY WF-1000XM5

Anche la qualità di chiamata è impeccabile, grazie ai sensori a conduzione ossea e alla tecnologia Precise Voice Pickup. Per quanto concerne la batteria, è possibile ascoltare musica fino a 8 ore e ulteriori 16 ore tramite la custodia di ricarica. Con la ricarica rapida di 3 minuti potrete ascoltare musica fino a 60 minuti. Le cuffie sono compatibili con Android, iOS, Windows e macOS.