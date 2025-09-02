OPPO presenta la Serie Reno14 con caratteristiche, uscita e prezzo ufficiali

La Serie Reno14 di OPPO è stata ufficialmente annunciata. La nuova generazione di smartphone promette cura nel design e strumenti in grado di rispondere alle esigenze quotidiane.

OPPO ha ufficialmente annunciato la nuova Serie Reno14, ovvero tre modelli che dovrebbero fondere un design curato con strumenti utili in qualsiasi circostanza. Si tratta di tre versioni, per l'esattezza: Reno14 5G, Reno14 F 5G e Reno14 FS 5G. Se siete interessati, potete acquistarli attraverso i box qui sotto (aggiorneremo l'articolo con le altre versioni disponibili). Vediamo ora le loro caratteristiche.

Caratteristiche e design OPPO ha voluto porre l'accento su un'estetica distintiva, ma anche sull'intelligenza artificiale e sulla potenza di questa nuova generazione di smartphone. Spicca immediatamente il design iridescente, con riflessi arcobaleno e ben dodici trattamenti di rivestimento con l'innovativo Iridescent Glow Process. Questi modelli sono inoltre certificati IP66, IP68 e IP69. In ogni caso, troviamo display AMOLED in diverse varianti per ogni modello: 6,59" per il Reno14 5G e 6,57" per gli altri due. Gli smartphone OPPO Reno14 Per quanto concerne il comparto fotografico, la fotocamera teleobiettivo da 50 MP 3.5x vi permetterà di realizzare scatti versatili, potendo usufruire di innumerevoli strumenti come AI Flash Photography, Livephoto 2.0, AI Editor, Scatto Perfetto e Ricomposizione AI. Infine, troviamo un sistema di raffreddamento Vapor Chamber e batterie da 6000mAh, oltre a un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Oppo Reno 14, la recensione del nuovo smartphone medio gamma Android che procede per piccoli passi

Prezzi e disponibilità Come vi abbiamo già anticipato a inizio articolo, questi modelli sono disponibili nelle colorazioni Opal Blue, Opal White e Luminous Green, con prezzi che partono da 599,99 € per il Reno14 5G, 449,99 € per l'FS 5G e 379,99 € per l'F 5G. "Con la Reno14 Series portiamo sul mercato una nuova generazione di smartphone che coniuga potenza, intelligenza artificiale e un'estetica distintiva", ha detto Jessica Chuang di OPPO. "Abbiamo voluto realizzare un prodotto capace non solo di rispondere alle esigenze quotidiane degli utenti, ma anche di ispirarli: grazie a un'esperienza visiva sorprendente, alla cura nel design - come l'inedito Iridescent Mermaid - e a strumenti fotografici sempre più all'avanguardia".