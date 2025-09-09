0

Il cosplay di Rogue da X-Men '97 firmato narga_lifestream è identico al personaggio

narga_lifestream ha dedicato il suo ultimo cosplay a Rogue nella versione della serie animata X-Men '97, e il risultato finale è identico al celebre personaggio Marvel: ecco le foto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/09/2025
Rogue in X-Men '97

Il cosplay di Rogue da X-Men '97 realizzato da narga_lifestream è davvero identico al personaggio Marvel nella sua versione animata, con la classica uniforme verde e gialla, gli immancabili guanti e l'iconico ciuffo di capelli bianchi.

"Un nuovo personaggio per la mia collezione!", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram. "Rogue è sempre stata la mia X-Men preferita, e questo si combina alla perfezione con la cotta che ho per Gambit, ahahah!"

Come sappiamo, X-Men '97 tornerà con una seconda stagione nel corso del 2026, ma è già in produzione anche la terza, così da ridurre i tempi di attesa e approfittare del successo ottenuto dalla serie animata all'esordio.

La seconda stagione di X-Men '97 si farà attendere più del previsto, ma la terza è già confermata La seconda stagione di X-Men '97 si farà attendere più del previsto, ma la terza è già confermata

Certo, sarà interessante capire se lo show riuscirà a raggiungere i livelli qualitativi dei primi episodi nonostante l'allontanamento del suo autore principale, Beau DeMayo.

La mutante preferita?

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato dei cinque migliori giochi dedicati agli X-Men, e non c'è dubbio che Rogue sia uno dei personaggi di spicco del celebre supergruppo Marvel, come dimostrano le numerose interpretazioni che le sono state dedicate.

Fra le migliori ci sono senza dubbio quelle realizzate da Lada Lyumos, Kalinka Fox e missbrisolo.

#Cosplay
