Il cosplay di Rogue da X-Men '97 firmato narga_lifestream è identico al personaggio

Il cosplay di Rogue da X-Men '97 realizzato da narga_lifestream è davvero identico al personaggio Marvel nella sua versione animata, con la classica uniforme verde e gialla, gli immancabili guanti e l'iconico ciuffo di capelli bianchi.

"Un nuovo personaggio per la mia collezione!", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram. "Rogue è sempre stata la mia X-Men preferita, e questo si combina alla perfezione con la cotta che ho per Gambit, ahahah!"

Come sappiamo, X-Men '97 tornerà con una seconda stagione nel corso del 2026, ma è già in produzione anche la terza, così da ridurre i tempi di attesa e approfittare del successo ottenuto dalla serie animata all'esordio.

Certo, sarà interessante capire se lo show riuscirà a raggiungere i livelli qualitativi dei primi episodi nonostante l'allontanamento del suo autore principale, Beau DeMayo.