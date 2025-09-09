Il cosplay di Rogue da X-Men '97 firmato narga_lifestream è identico al personaggio

Il cosplay di Rogue da X-Men '97 realizzato da narga_lifestream è davvero identico al personaggio Marvel nella sua versione animata, con la classica uniforme verde e gialla, gli immancabili guanti e l'iconico ciuffo di capelli bianchi.
"Un nuovo personaggio per la mia collezione!", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram. "Rogue è sempre stata la mia X-Men preferita, e questo si combina alla perfezione con la cotta che ho per Gambit, ahahah!"
Come sappiamo, X-Men '97 tornerà con una seconda stagione nel corso del 2026, ma è già in produzione anche la terza, così da ridurre i tempi di attesa e approfittare del successo ottenuto dalla serie animata all'esordio.
Certo, sarà interessante capire se lo show riuscirà a raggiungere i livelli qualitativi dei primi episodi nonostante l'allontanamento del suo autore principale, Beau DeMayo.
La mutante preferita?
Qualche tempo fa vi abbiamo parlato dei cinque migliori giochi dedicati agli X-Men, e non c'è dubbio che Rogue sia uno dei personaggi di spicco del celebre supergruppo Marvel, come dimostrano le numerose interpretazioni che le sono state dedicate.
Fra le migliori ci sono senza dubbio quelle realizzate da Lada Lyumos, Kalinka Fox e missbrisolo.