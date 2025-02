La seconda stagione di X-Men '97 si farà attendere più del previsto, ma la terza è già confermata

Marvel è nota dal largo pubblico soprattutto per le sue produzioni cinematografiche e le serie TV live action di Disney Plus, ma ovviamente produce molto altro, come gli albi a fumetto (ovviamente) e le produzioni animate come X-Men '97 , che ha ottenuto un discreto successo.

Le parole dei responsabili X-Men 97 presso Disney

Ricordiamo che X-Men '97 è stato distribuito nel 2024 e la compagnia ha già confermato non solo la seconda, ma anche la terza stagione. La prossima è in produzione già da mesi, ma a quanto pare non ce la farà per la fine del 2025.

"La seconda stagione di X-Men '97 sarà disponibile nel 2026", ha dichiarato a Collider Brad Winderbaum, responsabile Marvel per lo streaming, la televisione e l'animazione. "Ci stiamo lavorando adesso. È emozionante. Il mondo degli anni '90 è semplicemente... non posso credere che mi abbiano permesso di realizzarlo. Sono cresciuto dentro Marvel, come sapete, ho trascorso un sacco di tempo qui, e mi sento come se avessi usato un sacco di soldi per far rivivere questo prodotto che amavo guardare dopo la scuola. Quindi, il fatto di poter creare qualcosa in quell'universo con quegli attori è onestamente il motivo per cui sono entrato in questo settore".

Per quanto riguarda la Stagione 3, la sceneggiatura è gestita da Matthew Chancey (sceneggiatore e produttore di What If) che sostituisce Beau DeMayo (originale showrunner, che ha lasciato Marvel prima della pubblicazione della prima stagione).

"In questo momento stiamo ancora lavorando alla seconda stagione di X-Men '97. Ciò che abbiamo realizzato finora è incredibile e i copioni per la terza stagione sono pazzeschi", ha detto di recente Winderbaum. "Questo è sicuramente un modo per soddisfare la mia voglia di X-Men in versione televisiva. E c'è un lungometraggio sugli X-Men in fase di sviluppo, quindi al momento è quello il fulcro degli X-Men".

Nel frattempo i contenuti di X-Men '97 sono arrivati in giochi come Rocket League.