Microsoft e LG portano Xbox Cloud Gaming sugli Smart TV LG

Microsoft e LG hanno annunciato una collaborazione per portare Xbox Cloud Gaming sugli Smart TV LG, offrendo così ai possessori di questi dispositivi l'accesso a centinaia di giochi in streaming tramite l'app di Xbox.

Contestualmente al lancio del nuovo Gaming Portal, i televisori smart di LG potranno contare su di un hub all-in-one capace di offrire non solo una navigazione fluida ma anche un'esperienza di gioco personalizzata, sia con i titoli tripla A di ultima generazione che con le applicazioni webOS.

Sottoscrivendo un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, i possessori di Smart TV LG avranno la possibilità di accedere in maniera diretta a giochi come Call of Duty: Black Ops 6 o le prossime uscite più attese, come Avowed.

"Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Xbox che mira ad arricchire l'esperienza di gioco su Smart TV LG offrendo un'ampia selezione di titoli" ha dichiarato Chris Jo, vicepresidente senior della piattaforma business di LG. "Gaming Portal offrirà agli utenti un modo semplice e fluido per migliorare l'esperienza di gioco sui loro televisori."

"La partnership con LG aiuterà gli utenti a giocare in modo ancora più semplice attraverso il nuovo Gaming Portal sugli Smart TV LG" ha dichiarato invece Lori Wright, Vicepresidente Corporate di Xbox.

"Siamo fortunati ad avere un grande partner come LG, che farà conoscere Xbox Cloud Gaming a un numero ancora maggiore di giocatori, permettendo ai nuovi e vecchi utenti di Xbox di trovare i propri giochi preferiti e di giocare insieme ai loro amici."