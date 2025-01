AMD annuncia i Ryzen Z2 con riferimento a Steam Deck ma Valve smentisce tutto categoricamente

Durante la presentazione ufficiale dei chip Ryzen Z2 al CES 2025, AMD aveva suggerito che questi sarebbero stati adottati da dispositivi come la Steam Deck, la Lenovo Legion Go e l'Asus ROG Ally. Tuttavia, Valve è intervenuta per chiarire la situazione: "Non esiste e non esisterà una Steam Deck con Z2," ha dichiarato il designer Pierre-Loup Griffais su Bluesky, smentendo le affermazioni fatte nel briefing di AMD.

Valve ha sottolineato che la sua attuale visione per la Steam Deck non prevede l'integrazione di nuove generazioni di chip come i Ryzen Z2, contraddicendo quanto lasciato intendere durante l'annuncio di AMD. Questa discrepanza ha sollevato dubbi sulla reale destinazione dei nuovi processori, almeno per quanto riguarda i dispositivi più iconici del gaming portatile.