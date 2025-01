ASUS presenta la nuova gamma di NUC votati all'intelligenza artificiale

ASUS ExpertCenter PN54

Il nuovo ExpertCenter PN54 si propone come un aggiornamento significativo della linea di mini PC ASUS. Equipaggiato con i nuovi processori AMD Ryzen, il dispositivo è ottimizzato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Non manca la NPU integrata per l'elaborazione dei carichi legati all'intelligenza artificiale, caratteristica che porta in dote la "certificazione" Copilot+ PC.

Sul fronte connettività, PN54 si distingue per il supporto al WiFi 7 e al Bluetooth 5.4 con doppia porta Ethernet da 2.5G, mentre il comparto video consente di collegare fino a quattro schermi 4K, grazie alla compatibilità con Dual DisplayPort 2.1, rendendolo una valida opzione per le attività multitasking.

Sul fronte della memoria e dello storage, il PN54 supporta fino a 64 GB di RAM DDR5 con una frequenza massima di 5600 MHz, mentre lo storage può contare su un SSD M.2 NVMe. Il design si caratterizza per uno chassis in materiale riciclato e una struttura tool-less, che facilita aggiornamenti e manutenzione. Le dimensioni estremamente compatte (130 x 130 x 34 mm) lo rendono un prodotto versatile per ambienti con spazi limitati. Infine, ASUS ha integrato un lettore di impronte digitali per la sicurezza e un sistema audio con microfoni e speaker ottimizzati, che supporta funzionalità di controllo vocale.

Si tratta insomma di una soluzione ad alte prestazioni e ultracompatta progettata per le esigenze informatiche di nuova generazione. Per riassumere, queste le caratteristiche principali: