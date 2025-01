ASUS presenta il nuovo tablet da gaming ROG Flow Z13 e il router ROG GT-BE19000AI

ROG Flow Z13 2025

Sulla scia di quanto fatto con ROG Ally X, Asus ha presentato il nuovo ROG Flow Z13, il tablet da gaming 2-in-1 che torna in una versione migliorata che è più di un semplice upgrade. Il design e la componentistica del modello 2025 sono stati completamente rivisti per ridurre ulteriormente peso e dimensioni, nonché per migliorare la circolazione d'aria con conseguente abbassamento delle temperature.

ROG Flow Z13 2025 è equipaggiato con un processore AMD custom di ultima generazione, accompagnato dalla memoria unificata LPDDR5X da 8000 MHz, tutto raffreddato dal sistema ROG Intelligent Cooling grazie alla camera di vapore e alle ventole Arc Flow che dovrebbero garantire temperature fino a 3.1 °C inferiori rispetto al precedente modello.

Tra i punti di forza del nuovo Flow Z13 c'è sicuramente il display touchscreen ROG Nebula in Gorilla Glass DXC con risoluzione QHD e rapporto 16:10, capace di raggiungere picchi di luminosità di 500 nits e una copertura della gamma DCI-P3 pari al 100%, con il supporto a Dolby Vision.

Lo chassis in metallo CNC mette in campo un profilo elegante e una costruzione robusta, il tutto in uno spessore di soli 12 mm e un peso di 1,2 Kg. La batteria da 70 Wh con ricarica rapida consente di passare da 0 a 50% in 30 minuti, mentre la connettività è garantita dal supporto a Wi-Fi 7 e dalla dotazione di porte USB Type-A, USB Type-C, HDMI 2.1 e dal lettore di schede MicroSD. Infine, non manca la webcam IR frontale da 5 MP e la fotocamera posteriore da 10 MP, entrambe ottimizzate per Windows Hello.