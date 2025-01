AMD presenta Ryzen Z2, la nuova linea di APU per PC handheld

Negli ultimi anni i PC handheld da gioco (che per molti sono delle console portatili a tutti gli effetti), sono diventati senz'ombra di dubbio un'ottima soluzione per milioni e milioni di giocatori, permettendo di giocare agli ultimi titoli del momento anche in mobilità senza scendere a particolari compromessi. Proprio a tal proposito, in occasione dell'apertura del Consumer Electronic Show 2025 di Las Vegas (in acronimo, CES), la compagnia AMD ha finalmente tolto il velo alla sua nuova linea di APU destinata ai sistemi portatili: scopriamone insieme tutti i dettagli.