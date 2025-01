HDMI 2.2: il nuovo standard per la connettività video debutta al CES 2025

Un'innovazione particolarmente rilevante introdotta da HDMI 2.2 è il Latency Indication Protocol (LIP), progettato per risolvere definitivamente i problemi di sincronizzazione audio-video. Questo protocollo, essenziale per configurazioni complesse come soundbar e ricevitori audio-video, garantisce che audio e video siano perfettamente allineati, eliminando le frustrazioni degli utenti. Inoltre, HDMI 2.2 continua a supportare tecnologie avanzate come Dynamic HDR , migliorando l'esperienza visiva con colori più realistici e dettagli più nitidi in ogni scena.

HDMI 2.2 è stato progettato per soddisfare le esigenze degli utenti moderni e prepararsi ai progressi futuri nel settore video. Con il supporto a risoluzioni e frequenze di aggiornamento senza precedenti , questo standard promette di migliorare notevolmente l'esperienza visiva e il gaming su grandi schermi. Tuttavia, come sottolineato dagli esperti del settore, la mancanza attuale di contenuti nativi in 8K e 10K limita l'immediata necessità di aggiornamento per la maggior parte degli utenti. Nonostante ciò, la crescente diffusione di schermi con frequenze di aggiornamento superiori a 144Hz e dimensioni maggiori rende HDMI 2.2 una tecnologia chiave per il futuro.

Sfide di compatibilità

Nonostante le straordinarie potenzialità, l'adozione di HDMI 2.2 dipenderà dall'aggiornamento di TV, monitor e GPU per supportare la nuova specifica. Attualmente, nessun produttore di GPU come NVIDIA o AMD ha confermato il supporto per HDMI 2.2, lasciando incerte le tempistiche per la diffusione nei prodotti di consumo. Inoltre, come dimostrato dall'adozione lenta di standard come DisplayPort 2.1, il passaggio a nuove tecnologie richiede tempo.

I cavi compatibili con HDMI 2.2.

HDMI 2.2 segna un'importante pietra miliare per l'HDMI Licensing Administrator, l'autorità responsabile della certificazione e del rilascio delle specifiche. Con il programma di certificazione "Ultra96" che include etichette anti-contraffazione per garantire l'autenticità dei cavi, il Forum HDMI si prepara a un'adozione globale a partire dalla prima metà del 2025. Questo standard mira a ridefinire la connettività audiovisiva, offrendo maggiore larghezza di banda, risoluzioni superiori e soluzioni audio avanzate per i dispositivi di prossima generazione.