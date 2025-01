HP rivela novità interessanti per i creativi e per il lavoro al CES 2025

Al CES 2025, HP ha presentato una gamma di soluzioni innovative pensate per ridefinire il modo in cui lavoriamo, creiamo e ci connettiamo. Con dispositivi all'avanguardia che integrano intelligenza artificiale, design raffinato e prestazioni straordinarie, l'azienda continua a essere un punto di riferimento per professionisti, creativi e utenti quotidiani.

Omni Studio X: intelligenza artificiale per creatori e professionisti I nuovi Omni Studio X, disponibili in versioni da 27 e 32 pollici, sono i primi PC all-in-one di nuova generazione di HP a integrare l'intelligenza artificiale avanzata. Con processori Intel Core Ultra 200V e una potenza AI di 47 TOPS, questi dispositivi offrono capacità eccezionali per il multitasking, la creazione di contenuti e le collaborazioni. I display 4K HDR600, quasi senza bordi, offrono una qualità visiva mozzafiato, mentre funzionalità come il riconoscimento facciale Windows Hello e la tecnologia Poly Adaptive Audio migliorano l'interazione con il dispositivo. Ideali per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante, gli Omni Studio X rappresentano il futuro del lavoro e della creatività. L'headset Poly Voyager Legend 50.

Omni Desk e Omni Book Ultra: design e produttività ovunque HP amplia la sua gamma con gli Omni Desk e Omni Desk Slim, desktop eleganti progettati per integrarsi perfettamente in qualsiasi spazio. Per chi è sempre in movimento, gli Omni Book Ultra e Omni Book Ultra Flip offrono potenza e versatilità, grazie a processori AMD Strix Point e Intel Lunar Lake. La funzionalità HP AI Companion consente agli utenti di personalizzare facilmente il dispositivo tramite comandi vocali e di ottimizzare la produttività in tempo reale. Questi dispositivi combinano stile e performance, offrendo soluzioni per ogni esigenza professionale. HP Thunderbolt 4 Ultra 180W G6 Dock. HP ha rivoluzionato la connettività con il nuovo Thunderbolt 4 Dock, che offre velocità ultrarapide fino a 180 W e attivazione automatica tramite Bluetooth. Tra le novità spiccano le tastiere e i mouse ricaricabili delle serie HP 720 e 725, con un'autonomia straordinaria di due mesi con soli tre minuti di ricarica. Le nuove cuffie Poly Voyager Legend 30 e 50 Series, dotate di cancellazione del rumore e tecnologia Wing Smart, garantiscono una qualità audio eccellente per lavorare senza distrazioni. Inoltre, l'HP 400 Quiet Wireless Mouse offre una durata della batteria fino a 24 mesi, con compatibilità multi-dispositivo per un'esperienza di lavoro personalizzata.