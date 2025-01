Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11 annunciati al CES: ecco i nuovi handheld di Acer

Il comparto audio viene gestito da un chipset con supporto al DTS:X Ultra, mentre gli stick analogici e i grilletti con tecnologia Hall Effect garantiscono precisione e affidabilità anche sul lungo periodo. Acer Nitro Blaze 11 include inoltre controller rimovibili per il gioco in singolo e in modalità connessa, un cavalletto integrato e una fotocamera frontale per videochiamate e streaming.

Le specifiche tecniche

Come detto, le specifiche tecniche del Nitro Blaze 8 e del Nitro Blaze 11 si differenziano principalmente per via delle dimensioni dello schermo e per i controller rimovibili del modello più grande, mentre per il resto la componentistica è identica, come si può vedere di seguito.

Acer Nitro Blaze 8

Scheda tecnica Acer Nitro Blaze 8

Modello GN782U

Sistema operativo Windows 11 Home

Processore AMD Ryzen 7 8840HS (8-Core, 16-threads, 24 MB cache, fino a 5.1 GHz max boost) AMD Ryzen AI, Supporta fino a totali 39 AI TOPS

Grafica AMD Radeon 780M (Up to 2.7 GHz, AMD RDNA 3 12 CUs)

Schermo 8.8" WQXGA (2560 x 1600) IPS Display, 144 Hz, 500 nits, 10-point touch panello, 97% DCI-P3 Color Gamut

Memoria 16 GB LPDDR5X SDRAM, 7500 MT/s (onboard)

Storage Up to 2 TB M.2 PCIe Gen 4 NVMe SSD

I/O Porte 1 x USB4® Type-C (40 Gbps), 1 x USB 3.2 Type-C, 1 x USB 3.2 Type-A ,Micro SD Card (SDHC)

Controllo e Input A B X Y tasti, D-Pad, LB/RB Bumpers, LS/RS Hall effect Sticks, LT/RT Hall effect triggers, Power tasto alimentazione, tasto volume, tasto view, tasto menu, tasto Acer Game Space, Acer quick menu button, tasti Macro

Audio Speaker: 2 x 2W

Microfono: 2 x D-Mic

Audio Jack: 3.5 mm CTIA

Batteria 55 Wh Li-Polymeri

Alimentatore Adattatore 65 W Type-C AC

WLAN e Bluetooth Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Software Acer Game Space, PC Game Pass (3 mesi)

Dimensioni 30.5 (W) x 13.4 (D) x 2.2 (H) cm

Peso 720 g

Acer Nitro Blaze 11 con i controller separati

Scheda tecnica Acer Nitro Blaze 1