Il rinvio di GTA 6 è stato celebrato come una festa dal team di Ghost of Yotei

Il rinvio di GTA 6 ha rappresentato una notizia negativa per i milioni di fan in attesa del gioco, ma c'è anche chi l'ha preso come una cosa estremamente positiva, addirittura come una sorta di festa da celebrare, come fatto da Sucker Punch, il team di Ghost of Yotei.

Il perché è facilmente intuibile: con la data di uscita fissata per il 2 ottobre, il nuovo capitolo dell'action adventure ad ambientazione nipponica medievale si poteva ritrovare faccia a faccia con uno dei giochi più attesi nella storia del medium videoludico, e il fatto di aver scampato questa eventualità è qualcosa da celebrare.

Non che Ghost of Yotei sia un gioco piccolo o facilmente oscurabile, ma di fronte a GTA 6 qualsiasi altro titolo probabilmente verrebbe trascurato in termini di visibilità, e lo spostamento dell'uscita deciso da Take Two è stato accolto con gioia dal team di PlayStation Studios.