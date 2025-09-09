Il rinvio di GTA 6 è stato celebrato come una festa dal team di Ghost of Yotei

Il rinvio di GTA 6 ha rappresentato una notizia negativa per i milioni di fan in attesa del gioco, ma c'è anche chi l'ha preso come una cosa estremamente positiva, addirittura come una sorta di festa da celebrare, come fatto da Sucker Punch, il team di Ghost of Yotei.
Il perché è facilmente intuibile: con la data di uscita fissata per il 2 ottobre, il nuovo capitolo dell'action adventure ad ambientazione nipponica medievale si poteva ritrovare faccia a faccia con uno dei giochi più attesi nella storia del medium videoludico, e il fatto di aver scampato questa eventualità è qualcosa da celebrare.
Non che Ghost of Yotei sia un gioco piccolo o facilmente oscurabile, ma di fronte a GTA 6 qualsiasi altro titolo probabilmente verrebbe trascurato in termini di visibilità, e lo spostamento dell'uscita deciso da Take Two è stato accolto con gioia dal team di PlayStation Studios.
Non proprio campo libero, ma una grande minaccia è stata sventata
"Abbiamo ancora i postumi della sbornia, che stanno andando avanti da mesi", ha detto il creative director Nate Fox in un'intervista a MinnMax, ridendo, "È stato un grande giorno", ha aggiunto, riferendosi al giorno in cui è stato annunciato il rinvio di GTA 6 con la nuova data di uscita, fissata per il 26 maggio 2026.
Questo ovviamente libera il campo a tutti gli altri giochi in arrivo questo autunno, tolto di mezzo uno dei giochi più attesi di sempre, ma non vuol dire che la concorrenza sia comunque poca.
Ci sono ancora molti titoli in arrivo nel medesimo periodo, ma il fatto di non avere GTA 6 davanti basta per guardare al futuro con molto più ottimismo per Sucker Punch, che con Ghost of Yotei vuole cercare di replicare il successo di Ghost of Tsushima (che ha raggiunto 13 milioni di copie vendute) e magari superarlo anche.
Proprio ieri abbiamo visto un nuovo video del gioco che ci fa viaggiare nelle magnifiche ambientazioni giapponesi, oltre alle dimensioni e la data di inizio del preload.