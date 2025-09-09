Samsung migliora il comparto fotografico del Galaxy S26 Ultra: scatti più luminosi e dettagliati con l’obiettivo 5x

Continuano a trapelare indiscrezioni sul Samsung Galaxy S26 Ultra , in particolare sul comparto fotografico e sulle possibili novità che potremo aspettarci. La protagonista di questi leak è la fotocamera da 50 MP con zoom 5x, che dovrebbe portare con sé diverse novità interessanti e promettere scatti ancora più convincenti. Si parla infatti di un'apertura molto più ampia , precisamente f/2.9 a fronte della f/3.4 dell'S25 Ultra. Ciò significa quindi poter godere di scatti molto più luminosi, insieme a una serie di miglioramenti che dovrebbero convincere ulteriormente gli utenti.

Come cambia la fotocamera del Galaxy S26 Ultra

Le indiscrezioni sono state riportate dal noto leaker Ice Universe, con un post condiviso su X. Sappiamo infatti che la fotocamera da 50 MP dell'S26 Ultra, con zoom 5x, avrà un'apertura f/2.9. Ciò significa poter usufruire di maggiore luce, quindi meno rumore e scatti più luminosi anche di notte. Inoltre, le immagini risultano meno sfocate, dato che l'otturatore non resta aperto a lungo, oltre a offrire una profondità di campo ridotta, con effetti bokeh più naturali e meno forzati (ovvero lo sfondo sfocato che si vede in genere con i ritratti).

Nel complesso, quindi, dovremmo avere a che fare con scatti più naturali, convincenti in base ai vari contesti (anche quelli notturni, che generalmente sono più problematici). Tuttavia, è bene notare che altri dispositivi offrono fotocamere con teleobiettivo e apertura ancora più significativi. Basti pensare a Huawei P60 Pro con la sua primissima fotocamera da 3,5x e apertura f/2,1 nel 2023, oppure allo Xiaomi 15 Ultra con fotocamera periscopica da 200 MP 4,3x f/2,6.