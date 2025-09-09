Samsung migliora il comparto fotografico del Galaxy S26 Ultra: scatti più luminosi e dettagliati con l’obiettivo 5x

Continuano a trapelare indiscrezioni sul Samsung Galaxy S26 Ultra, in particolare sul comparto fotografico e sulle possibili novità che potremo aspettarci. La protagonista di questi leak è la fotocamera da 50 MP con zoom 5x, che dovrebbe portare con sé diverse novità interessanti e promettere scatti ancora più convincenti. Si parla infatti di un'apertura molto più ampia, precisamente f/2.9 a fronte della f/3.4 dell'S25 Ultra. Ciò significa quindi poter godere di scatti molto più luminosi, insieme a una serie di miglioramenti che dovrebbero convincere ulteriormente gli utenti.
Vediamo quindi i dettagli in merito. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con le pinze e da confermare o smentire successivamente.
Come cambia la fotocamera del Galaxy S26 Ultra
Le indiscrezioni sono state riportate dal noto leaker Ice Universe, con un post condiviso su X. Sappiamo infatti che la fotocamera da 50 MP dell'S26 Ultra, con zoom 5x, avrà un'apertura f/2.9. Ciò significa poter usufruire di maggiore luce, quindi meno rumore e scatti più luminosi anche di notte. Inoltre, le immagini risultano meno sfocate, dato che l'otturatore non resta aperto a lungo, oltre a offrire una profondità di campo ridotta, con effetti bokeh più naturali e meno forzati (ovvero lo sfondo sfocato che si vede in genere con i ritratti).
Nel complesso, quindi, dovremmo avere a che fare con scatti più naturali, convincenti in base ai vari contesti (anche quelli notturni, che generalmente sono più problematici). Tuttavia, è bene notare che altri dispositivi offrono fotocamere con teleobiettivo e apertura ancora più significativi. Basti pensare a Huawei P60 Pro con la sua primissima fotocamera da 3,5x e apertura f/2,1 nel 2023, oppure allo Xiaomi 15 Ultra con fotocamera periscopica da 200 MP 4,3x f/2,6.
Altre caratteristiche dello smartphone
Il prossimo top di gamma dovrebbe mantenere la batteria da 5.000 mAh, ma potremmo aspettarci un miglioramento significativo per quanto concerne la velocità di ricarica, con il supporto alla ricarica rapida a 60W, rispetto ai 45W utilizzati finora. Il design delle fotocamere, invece, potrebbe essere simile all'S21 Ultra, secondo altre indiscrezioni, quindi potremmo assistere al ritorno dell'isola, mentre è praticamente confermato il chip Snapdragon 8 Elite 2.