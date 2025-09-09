Il primo aggiornamento di Hollow Knight Silksong arriva la prossima settimana: modifica difficoltà e altro

Team Cherry ha comunicato, attraverso un post su Steam, che Hollow Knight: Silksong riceverà il suo primo aggiornamento post-lancio nel corso della prossima settimana, riferendo anche i primi dettagli sui contenuti di questa patch.
Più precisamente, il download dovrebbe essere messo a disposizione verso metà della prossima settimana, dunque possiamo aspettarcelo intorno al 17 o 18 settembre, identificato come patch 1.0.28470 almeno per quanto riguarda la versione PC, ma gli utenti su Windows possono già accedere a questa versione non definitiva attraverso il branch beta pubblico di Steam e GOG.
Si tratta di una patch prettamente correttiva, che sistema alcune imperfezioni tecniche e aggiusta leggermente alcuni elementi sul fronte del bilanciamento, senza però stravolgere le cose, almeno a prima vista.
Tutte le informazioni sulla nuova patch
Sembra che la patch tenda a rendere il gioco leggermente più facile sotto alcuni aspetti, con il bilanciamento che è stato rivisto in vari elementi del gameplay, anche se non è ancora chiaro di preciso cosa venga modificato.
Potrebbe essere comunque una risposta alle critiche emerse in questi primi giorni da parte di alcuni utenti, che hanno trovato il livello di sfida un po' eccessivo, sebbene questa sia una caratteristica abbastanza comune per la serie.
Le note della patch si riferiscono, in particolare, a una riduzione nella difficoltà del boss Moorwing e Sister Splinter all'inizio del gioco, oltre a una riduzione del danno da parte dei Sandcarver, oltre a un aggiustamento anche sui prezzi di alcuni oggetti.
Ecco alcune informazioni più dettagliate dalle note della patch:
- Risolto un problema per cui i giocatori potevano rimanere senza mantello dopo la sequenza di fuga da Slab
- Aggiustato il problema per cui l'operazione Infestazione spesso non poteva essere completata durante la fase avanzata del gioco
- Sistemato il problema che impediva il completamento dell'operazione "Beast in the Bells" quando la Bestia Campana veniva evocata al Bilewater Bellway durante la fase avanzata del gioco
- Risolto il problema che causava il blocco del personaggio in volo dopo essere rimbalzato su alcuni proiettili
- Aggiustato il problema che rendeva talvolta inaccessibili le consegne del corriere nell'Atto 3
- Sistemato il problema che causava un comportamento errato del legame artigianale nei ricordi
- Aggiustato il blocco soft-lock dello strumento Lace all'inizio della battaglia in Deep Docks
- Risolto il problema che a volte Silk Snippers nella Cappella del Mietitore rimaneva bloccato fuori dai confini
- Sistemato il problema che Claw Mirrors lasciava Hornet capovolto se subiva danni durante un momento specifico mentre era vincolato
- Risolto il problema che Snitch Pick non dava rosari e frammenti di conchiglia come previsto
- Aggiustato l'input di override del galleggiamento (giù + salto, dopo che il giocatore ha Faydown Cloak)
- Leggera riduzione della difficoltà nei boss Moorwing e Sister Splinter all'inizio del gioco
- Riduzione del danno causato dai Sandcarvers
- Revisione leggera nel sistema di collisione dei baccelli
- Leggera riduzione dei prezzi di Bellway e Bell Bench a metà gioco
- Leggero aumento dei rosari ottenibili come ricompensa dai relitti e dai cilindri dei salmi
- Aumento dei rosari ottenibili come ricompensa per le consegne dei corrieri
- Varie correzioni e modifiche aggiuntive
Nel frattempo, abbiamo visto le prime stime su quanto ha venduto Hollo Knight: Silksong e il fatto che il gioco ha ha una specie di "codice Konami" segreto che sblocca una sorpresa.