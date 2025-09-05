Svelate le dimensioni di Ghost of Yotei e la data di inizio dei preload su PlayStation Store

Ormai manca meno di un mese al lancio di Ghost of Yotei e, come da prassi, il sempre vigile PlayStation Game Size ha individuato l'applicativo del titolo di Sucker Punch dal backend del PlayStation Network, condividendo su X le informazioni relative alle dimensioni del download e la data di inizio dei preload.

In sostanza, ora avete un'idea di quanto spazio liberare o tenere libero nell'SSD della vostra PS5: stando alla soffiata il gioco ha un peso di 85,119 GB. Questo dato è relativo alla versione 01.002.000 del gioco, ma potrebbero salire o scendere leggermente da qui al lancio. Giusto per fare un paragone, parliamo di circa 20 GB in più rispetto a quelli richiesti da Ghost of Tsushima: Director's Cut.