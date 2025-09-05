2

Svelate le dimensioni di Ghost of Yotei e la data di inizio dei preload su PlayStation Store

PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del download delle copie digitali di Ghost of Yotei e quando sarà possibile iniziare il precaricamento dei dati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/09/2025
Atsu in Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Articoli News Video Immagini

Ormai manca meno di un mese al lancio di Ghost of Yotei e, come da prassi, il sempre vigile PlayStation Game Size ha individuato l'applicativo del titolo di Sucker Punch dal backend del PlayStation Network, condividendo su X le informazioni relative alle dimensioni del download e la data di inizio dei preload.

In sostanza, ora avete un'idea di quanto spazio liberare o tenere libero nell'SSD della vostra PS5: stando alla soffiata il gioco ha un peso di 85,119 GB. Questo dato è relativo alla versione 01.002.000 del gioco, ma potrebbero salire o scendere leggermente da qui al lancio. Giusto per fare un paragone, parliamo di circa 20 GB in più rispetto a quelli richiesti da Ghost of Tsushima: Director's Cut.

Le date del preload delle copie digitali

Sempre, stanto le informazioni condivise da PlayStagione Game Size, il precaricamento delle copie digitali di Ghost of Yotei dal PlayStation Store avrà inizio allo scoccare della mezzanotte del 25 settembre, dunque una settimana prima del lancio ufficiale, in programma per il 2 ottobre.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Rimanendo in tema, nelle scorse ore è stata svelata la data del termine dell'embargo sulle recensioni della stampa internazionale ed è stato presentato un nuovo gameplay trailer tutto dedicato alle abilità della protagonista Atsu con la spada Odachi.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Svelate le dimensioni di Ghost of Yotei e la data di inizio dei preload su PlayStation Store