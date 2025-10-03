Un Xbox Cloud Gaming gratuito con le pubblicità sarebbe già pronto

Un abbonamento a Xbox Cloud Gaming gratuito con le pubblicità sarebbe già pronto, secondo quanto riferito da Tom Warren su The Verge: Microsoft starebbe testando internamente il servizio con i suoi dipendenti prima del debutto.
Stando a questi rumor, la versione gratuita di Xbox Cloud Gaming dovrebbe offrire agli utenti la possibilità di giocare in streaming con alcuni titoli già posseduti, con quelli disponibili durante i Free Play Days e con i giochi presenti nella raccolta Xbox Retro Classics.
Pare che i test interni prevedano di dover assistere a circa due minuti di pubblicità prima di poter avviare in streaming uno dei giochi inclusi nel pacchetto, ma Microsoft starebbe provando a introdurre anche delle limitazioni, ad esempio un'ora per sessione o un massimo di cinque ore gratuite al mese.
Secondo i report di Warren, la versione gratuita con pubblicità di Xbox Cloud Gaming approderà su PC, Xbox, dispositivi portatili e web, con una beta pubblica che servirà a ottimizzare la piattaforma prima del lancio ufficiale, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.
È sempre stato questo il piano?
L'annuncio degli aumenti di prezzo di Xbox Game Pass avvenuto ieri ha stravolto la community Microsoft, e le voci in merito a un abbonamento gratuito a Xbox Cloud Gaming da questo punto di vista appaiono senz'altro plausibili, volendo cercare di soddisfare un po' tutte le esigenze.
Peraltro, le indiscrezioni arrivano a pochi giorni dall'uscita del servizio streaming dalla fase beta, che ha portato con sé anche un sostanziale miglioramento della qualità. Inoltre, d'ora in avanti il cloud sarà incluso in tutti gli abbonamenti a Game Pass.