Xbox Cloud Gaming starebbe per ricevere alcuni miglioramenti, in base a un leak

Sembra che Xbox Cloud Gaming si stia preparando a dei miglioramenti tecnici, considerando che un data mining effettuato sulla piattaforma ha svelato la presenza di nuove opzioni con risoluzioni superiori a quelle presenti attualmente, e modalità con qualità superiore.

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma l'account "Red" su X, che gestisce lo strumento Better Xcloud, ha effettuato di recente un data mining sulla piattaforma cloud e ha notato la presenza di nuove possibilità di risoluzione per lo streaming, che sembrano suggerire un incremento di qualità.

Le nuove risoluzioni si aggiungono ad altre e potrebbero suggerire anche la possibilità di miglioramenti dedicati ai livelli superiori di Game Pass, considerando che l'accesso a Xbox Cloud Gaming dovrebbe essere allargato a tutti i tier dell'abbonamento.