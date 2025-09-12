Xbox Cloud Gaming starebbe per ricevere alcuni miglioramenti, in base a un leak

Sembra che Xbox Cloud Gaming si stia preparando a dei miglioramenti tecnici, considerando che un data mining effettuato sulla piattaforma ha svelato la presenza di nuove opzioni con risoluzioni superiori a quelle presenti attualmente, e modalità con qualità superiore.
Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma l'account "Red" su X, che gestisce lo strumento Better Xcloud, ha effettuato di recente un data mining sulla piattaforma cloud e ha notato la presenza di nuove possibilità di risoluzione per lo streaming, che sembrano suggerire un incremento di qualità.
Le nuove risoluzioni si aggiungono ad altre e potrebbero suggerire anche la possibilità di miglioramenti dedicati ai livelli superiori di Game Pass, considerando che l'accesso a Xbox Cloud Gaming dovrebbe essere allargato a tutti i tier dell'abbonamento.
Le nuove risoluzioni scoperte
Le nuove opzioni scoperte sulla piattaforma sono 720HQ, 1080HQ e 1440, che si aggiungono alle già esistenti opzioni a 720 e 1080, fornendo dunque delle modalità di streaming aggiuntive e a quanto pare di qualità superiore.
La dicitura "HQ" accanto alle risoluzioni già standard potrebbe indicare uno streaming con bit-rate superiore a parità di risoluzione, che potrebbe dunque garantire un'esperienza di gioco migliore e con minore latenza, magari dedicata appunto ai tier superiori di Game Pass.
La risoluzione a 1440 sarebbe ovviamente più adatta agli schermi di grandi dimensioni, ma in generale sembra indicare un upgrade del bit-rate, ovvero dell'ampiezza della banda dati per lo streaming, che dovrebbe tradursi in una migliore qualità del servizio.
A questo punto attendiamo eventuali conferme su questi upgrade, considerando che Xbox Cloud Gaming ha decisamente bisogno di miglioramenti qualitativi sullo streaming, in confronto anche a quanto è in grado di fare NVIDIA GeForce NOW.