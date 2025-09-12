Microsoft evita la maxi-multa UE grazie a delle concessioni su Teams: sarà separato da Office

Microsoft ha evitato una multa salata da parte dell'Unione Europea per la pratica di aver legato Teams ai pacchetti Office 365 e Microsoft 365. La Commissione Europea ha accettato le concessioni avanzate dall'azienda americana, che prevedono l'introduzione di versioni di Office senza Teams a prezzi ridotti, oltre a garanzie di interoperabilità e portabilità dei dati.

La sanzione, se applicata, avrebbe potuto raggiungere fino al 10% del fatturato annuo globale di Microsoft, una cifra che avrebbe inciso pesantemente sui conti del colosso tecnologico. Per evitare tale scenario, l'azienda si è impegnata a rispettare una serie di obblighi: la maggior parte resterà in vigore per sette anni, mentre quelli legati all'interoperabilità e alla portabilità dureranno dieci anni.