Prenota EA Sports FC 26 nella sua standard edition per PS5 al prezzo minimo garantito su Amazon

Su Amazon è disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di EA Sports FC 26 nella sua versione standard per PlayStation 5 al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 79,90€. Effettua il pre-order del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: EA Sports FC 26 è pronto a tornare e a portare il calcio a un nuovo livello di autenticità e divertimento. Con oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e nazionali, 120 stadi e oltre 35 campionati. La standard edition per PlayStation 5 include il gioco completo e un pacchetto di contenuti esclusivi per chi effettua il pre-ordine.
Ulteriori dettagli sul gioco e sui bonu pre-ordine
Prenotando entro il 26 settembre, i giocatori riceveranno: 1 consumabile sblocco archetipo, 2 consumabili PE archetipo doppi, 3 ICONE per la Carriera professionista e altri bonus aggiuntivi. Un'altra novità chiave è la piena integrazione del Cross-Play, disponibile su PC, PlayStation e Xbox.
La funzione sarà attiva in alcune modalità sulle piattaforme della stessa generazione, permettendo agli amici di sfidarsi e collaborare indipendentemente dalla console utilizzata. La modalità Carriera raggiunge un livello di immersione senza precedenti, mentre il gameplay competitivo è stato pensato appositamente per chi cerca sfide ad alto livello in Ultimate Team e Club.