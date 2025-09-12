iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e Pro Max disponibili al preordine su Amazon

La nuova line-up è ordinabile da subito e verrà spedita al lancio ufficiale, il 19 settembre. Di seguito una panoramica dei modelli disponibili al preordine su Amazon, con le principali differenze.
iPhone 17
Il modello di riferimento della gamma mantiene l'equilibrio tra prestazioni e accessibilità. Con il chip A19 Bionic, display Super Retina XDR migliorato e autonomia estesa, iPhone 17 offre un'esperienza premium senza compromessi. Tra le novità spiccano la luminosità massima aumentata e una fotocamera avanzata con supporto al ray tracing per foto e video più realistici.
- Nero
- Bianco
- Azzurro Nebbia
- Salvia
- Lavanda
iPhone Air
Il nuovo iPhone Air è la vera sorpresa della line-up, progettato per chi cerca leggerezza e design ultrasottile. Mantiene le prestazioni del chip A19 ma con un corpo più compatto, pensato per chi vuole un dispositivo potente ma estremamente maneggevole. Ideale per studenti e professionisti che vogliono coniugare stile e praticità.
- Nero siderale
- Bianco nuvola
- Oro chiaro
- Celeste
iPhone 17 Pro
Pensato per chi pretende il massimo, iPhone 17 Pro integra il nuovo Ceramic Shield 2, un display ProMotion a 120 Hz e funzionalità fotografiche da professionisti. Le lenti migliorate, abbinate al processore neurale di ultima generazione, consentono di spingersi oltre in termini di foto e video in condizioni di scarsa luminosità. È il modello ideale per creativi e content creator.
- Argento
- Arancione cosmico
- Blu profondo
iPhone 17 Pro Max
Il top di gamma della famiglia iPhone porta con sé tutte le caratteristiche del modello Pro ma con uno schermo più grande e batteria ancora più capiente. È pensato per chi vuole sfruttare al massimo il multitasking, la fruizione di contenuti multimediali e la fotografia professionale. Un vero concentrato di tecnologia, pronto a spingersi oltre i limiti.
- Argento
- Arancione cosmico
- Blu profondo