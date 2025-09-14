Borderlands 4 non supporta le caratteristiche di PS5 Pro, nonostante sia uno dei maggiori giochi recenti

Borderlands 4 è uscito sul mercato senza un supporto specifico per PS5 Pro, cosa che risulta piuttosto eclatante considerando l'importanza del gioco in questione, scatenando delle critiche da parte degli utenti per l'occasione mancata, anche se ovviamente un upgrade potrebbe uscire in seguito attraverso un aggiornamento.
A peggiorare la situazione c'è anche il fatto che Borderlands 4 mostra performance piuttosto incerte su tutte le piattaforme, e su PS5 Pro presenta praticamente le stesse prestazioni di PS5 base, cosa che incrementa il malumore degli utenti della costosa console Sony, che si sarebbero aspettati probabilmente un trattamento migliore.
Un altro elemento critico è la mancanza di un regolatore FOV, come abbiamo visto, a cui Randy Pitchford ha risposto facendo almeno presente di aver annotato il problema, che potrebbe dunque essere risolto con i prossimi aggiornamenti.
I giocatori non sono contenti
In mancanza di analisi tecniche più approfondite, possiamo intanto vedere i primi video comparativi come quello riportato qui sotto, dove la versione PS5 Pro viene testata e fa emergere risultati non proprio esaltanti, considerando l'hardware a disposizione.
In particolare, la modalità Performance regge inizialmente piuttosto bene ma, nel corso del gioco, sembra perdere colpi nelle fasi più concitate, sebbene in maniera non eccessiva.
Più preoccupante è la situazione in modalità Qualità, nella quale le prestazioni subiscono ulteriori cali, ancora di più se si utilizza lo schermo condiviso, ovviamente. Quello che colpisce è che non si nota una grande differenza tra il gioco su PS5 e su PS5 Pro, segno che il potenziale aggiuntivo non è stato sfruttato.
D'altra parte, prestazioni problematiche e altre questioni tecniche sono state segnalate anche sulla versione PC, come dimostrano le recensioni "miste" da parte degli utenti registrate finora su Steam. A questo punto attendiamo eventuali aggiornamenti da parte di Gearbox.