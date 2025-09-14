Borderlands 4 non supporta le caratteristiche di PS5 Pro, nonostante sia uno dei maggiori giochi recenti

Borderlands 4 è uscito sul mercato senza un supporto specifico per PS5 Pro, cosa che risulta piuttosto eclatante considerando l'importanza del gioco in questione, scatenando delle critiche da parte degli utenti per l'occasione mancata, anche se ovviamente un upgrade potrebbe uscire in seguito attraverso un aggiornamento.

A peggiorare la situazione c'è anche il fatto che Borderlands 4 mostra performance piuttosto incerte su tutte le piattaforme, e su PS5 Pro presenta praticamente le stesse prestazioni di PS5 base, cosa che incrementa il malumore degli utenti della costosa console Sony, che si sarebbero aspettati probabilmente un trattamento migliore.

Un altro elemento critico è la mancanza di un regolatore FOV, come abbiamo visto, a cui Randy Pitchford ha risposto facendo almeno presente di aver annotato il problema, che potrebbe dunque essere risolto con i prossimi aggiornamenti.