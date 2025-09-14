0

Il Virtual Boy per Nintendo Switch 1 e 2 ha un prezzo ufficiale: non super economico ma poteva andare peggio

Nintendo ha annunciato i prezzi ufficiali dell'accessorio Virtual Boy per Nintendo Switch 1 e Switch 2 in entrambe le versioni previste: non è proprio economico ma poteva andare peggio.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/09/2025
L'accessorio Virtual Boy per Nintendo Switch 1 e Switch 2

L'annuncio del Virtual Boy tra le retro-console disponibili all'interno del servizio Nintendo Switch Online ha stupito tutti, in particolare per la complessa ma inevitabile soluzione via hardware adottata, ma il prezzo ufficiale è emerso solo di recente e, come prevedibile, non risulta propriamente economico: costerà 79,99€ nella versione standard in plastica e 19,99€ nella versione di cartone.

Durante il recente Nintendo Direct è stato annunciato il Virtual Boy su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, con un accessorio dedicato: questo significa che gli abbonati al servizio in questione potranno accedere gratuitamente ai giochi della bizzarra console, ma dovranno farlo attraverso una soluzione "hardware" particolare.

Il Virtual Boy era infatti nota per offrire una grafica in 3D stereoscopico, la quale ovviamente dev'essere visualizzata attraverso un particolare visore per poter essere apprezzata, cosa che ha spinto Nintendo ad adottare una soluzione mista molto interessante, ma non troppo economica.

Non economicissimo ma meglio dei prezzi USA

Trattandosi di un oggetto da collezione, era lecito aspettarsi un prezzo del genere, considerando anche quelli che hanno caratterizzato i vari controller specifici sempre collegati alle retro-console di Nintendo Switch Online, e considerando che i prezzi USA sono rispettivamente di 99,99$ e 24,99$ si potrebbe anche dire che la compagnia "ha trattato piuttosto bene" l'utenza europea.

L'accessorio Virtual Boy è indispensabile per utilizzare i giochi dell'omonima console e può essere acquistato solo dai membri di Nintendo Switch Online, con gli ordini limitati a un solo accessorio per account Nintendo.

Nintendo Direct: tutti gli annunci dell'impressionante evento per Nintendo Switch 1 e 2 e non solo Nintendo Direct: tutti gli annunci dell'impressionante evento per Nintendo Switch 1 e 2 e non solo

La versione in plastica riproduce in maniera fedele la console originale, con visore nel quale inserire il corpo centrale di Nintendo Switch o Switch 2 e sostegno per appoggiarlo a un tavolo, mentre la versione di cartone rappresenta un semplice supporto per lo schermo di Switch, espletando comunque la stessa funzione.

L'app dedicata al Virtual Boy sarà disponibile dal 17 febbraio 2026 ma le prenotazioni sono già aperte sul sito di My Nintendo Store ai seguenti link:

Dal 17 febbraio inizieranno ad arrivare i giochi per Virtual Boy nell'apposita app, gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, utilizzabili solo attraverso gli accessori riportati qui sopra.

#Nintendo
