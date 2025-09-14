Windows 11: in arrivo il pulsante per effettuare uno speed test direttamente dalla taskbar

La scoperta è stata condivisa su X dall'utente @phantomofearth , noto per portare alla luce funzioni nascoste nelle versioni di prova del sistema operativo. Secondo quanto emerso, il pulsante verrà aggiunto nel menu a comparsa della rete, accanto al tasto che permette di aggiornare l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili .

Microsoft continua ad arricchire Windows 11 con piccole ma utili novità pensate per rendere l'esperienza quotidiana più fluida. Tra le funzionalità scoperte nelle ultime build di anteprima dei canali Dev e Beta , spicca un nuovo pulsante integrato direttamente nella taskbar che consente di eseguire un test della velocità di connessione a Internet con un solo click.

Windows 11: il nuovo pulsante per lo speed test

La scorciatoia per il test sarà disponibile anche nel menu contestuale che compare cliccando con il tasto destro sull'indicatore di rete nella barra delle applicazioni, insieme alle opzioni già note come il risolutore di problemi di rete e le impostazioni di connessione. Va però precisato che non si tratta di una funzione nativa di Windows.

Il nuovo pulsante non avvia un'app interna, né è collegato all'app Impostazioni: di fatto, è un collegamento rapido al test di velocità di Bing. In pratica, cliccandolo si aprirà il browser con la pagina dedicata di Microsoft per misurare la connessione. Pur non essendo una soluzione completamente integrata, rappresenta comunque un passo avanti in termini di comodità.