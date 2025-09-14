Windows 11: in arrivo il pulsante per effettuare uno speed test direttamente dalla taskbar

Microsoft continua ad arricchire Windows 11 con piccole ma utili novità pensate per rendere l'esperienza quotidiana più fluida. Tra le funzionalità scoperte nelle ultime build di anteprima dei canali Dev e Beta, spicca un nuovo pulsante integrato direttamente nella taskbar che consente di eseguire un test della velocità di connessione a Internet con un solo click.
La scoperta è stata condivisa su X dall'utente @phantomofearth, noto per portare alla luce funzioni nascoste nelle versioni di prova del sistema operativo. Secondo quanto emerso, il pulsante verrà aggiunto nel menu a comparsa della rete, accanto al tasto che permette di aggiornare l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili.
Windows 11: il nuovo pulsante per lo speed test
La scorciatoia per il test sarà disponibile anche nel menu contestuale che compare cliccando con il tasto destro sull'indicatore di rete nella barra delle applicazioni, insieme alle opzioni già note come il risolutore di problemi di rete e le impostazioni di connessione. Va però precisato che non si tratta di una funzione nativa di Windows.
Il nuovo pulsante non avvia un'app interna, né è collegato all'app Impostazioni: di fatto, è un collegamento rapido al test di velocità di Bing. In pratica, cliccandolo si aprirà il browser con la pagina dedicata di Microsoft per misurare la connessione. Pur non essendo una soluzione completamente integrata, rappresenta comunque un passo avanti in termini di comodità.
Windows 11: speed test e ulteriori dettagli sul rilascio
Resta da capire se, prima del rilascio pubblico, Microsoft deciderà di perfezionare la funzione e trasformarla in un vero strumento interno al sistema operativo. Non sarebbe la prima volta che una novità scoperta nelle build di anteprima subisca modifiche o miglioramenti prima di arrivare agli utenti finali.
Per chi non vuole attendere, esiste già un'alternativa: gli utenti di PowerToys, la suite di strumenti avanzati di Microsoft, possono sfruttare un modulo dedicato all'interno del launcher Run, che consente di eseguire un test della velocità senza aprire il browser.