Hideo Kojima non può smettere di pensare a nuovi progetti: "è come una malattia", dice l'autore

Hideo Kojima ha appena finito di lavorare a Death Stranding 2: On the Beach ma ha già altri giochi da portare avanti, ed è un modus operandi normale per lui, che ha recentemente spiegato di non riuscire a smettere di pensare a nuovi progetti, con questa iperattività dal punto di vista delle idee che sembra quasi una "malattia", come riferisce lui stesso.

Non è passato molto dal lancio di Death Stranding 2: On the Beach, nuovo capitolo della serie che ha raccolto ottimi consensi da parte della stampa, ma Kojima è già al lavoro da tempo sul misterioso horror OD con Xbox Game Studios e a Physint con Sony, ma potrebbero esserci anche altri impegni in arrivo.

In una recente intervista pubblicata da Man of Many, l'autore di videogiochi ha spiegato che per lui è praticamente normale pensare sempre a nuovi progetti, essendo una condizione con cui convive da molto tempo e l'ha sempre caratterizzato dal punto di vista professionale.