L'evento Beyond the Strand di Hideo Kojima verrà trasmesso in diretta su YouTube

IGN ha confermato che Beyond the Strand verrà trasmesso in diretta su YouTube: si tratta dell'evento che Hideo Kojima ha annunciato alcuni giorni fa, in cui parlerà dei nuovi progetti del suo team di sviluppo, Kojima Productions.
L'appuntamento è fissato al 23 settembre alle 6.00 del mattino: la presentazione verrà trasmessa sia in lingua inglese che giapponese e a condurla, come già noto, troveremo lo stesso Hideo Kojima, probabilmente insieme ad alcuni collaboratori.
Non è dato sapere che cosa verrà mostrato esattamente, ma i fan di Kojima Productions si aspettano senz'altro degli aggiornamenti sull'ancora misterioso OD, l'horror realizzato in collaborazione con Microsoft, e sull'action stealth Psysint.
Naturalmente potrebbero anche esserci delle sorprese, nello specifico l'annuncio di qualcosa di completamente nuovo e diverso, magari un progetto che si spinga al di là dei videogiochi: staremo a vedere.
Una vena creativa inesauribile
Hideo Kojima intende continuare a creare finché avrà vita, e Beyond the Strand servirà senz'altro a darci un'idea di cosa ci attende in futuro, nonché del ruolo che il game director giapponese intende svolgere d'ora in avanti.
Sappiamo infatti che non sarà Kojima a dirigere Death Stranding 3, dunque è possibile che l'autore voglia limitare il proprio impegno focalizzandosi appunto sulla fase creativa e lasciando ai propri collaboratori maggior spazio, anche nell'ottica di consolidarne le capacità.
Insomma, le aspettative nei confronti di Beyond the Strand sono inevitabilmente alte e la durata dell'evento (circa due ore e mezza) lascia intendere ci sia davvero tanta carne al fuoco.