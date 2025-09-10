L'evento Beyond the Strand di Hideo Kojima verrà trasmesso in diretta su YouTube

Naturalmente potrebbero anche esserci delle sorprese , nello specifico l'annuncio di qualcosa di completamente nuovo e diverso, magari un progetto che si spinga al di là dei videogiochi: staremo a vedere.

Kojima Productions annuncia un evento con "progetti futuri" e ospiti speciali: sarà condotto da Kojima stesso

Non è dato sapere che cosa verrà mostrato esattamente, ma i fan di Kojima Productions si aspettano senz'altro degli aggiornamenti sull'ancora misterioso OD , l'horror realizzato in collaborazione con Microsoft, e sull'action stealth Psysint .

L'appuntamento è fissato al 23 settembre alle 6.00 del mattino : la presentazione verrà trasmessa sia in lingua inglese che giapponese e a condurla, come già noto, troveremo lo stesso Hideo Kojima, probabilmente insieme ad alcuni collaboratori.

IGN ha confermato che Beyond the Strand verrà trasmesso in diretta su YouTube : si tratta dell'evento che Hideo Kojima ha annunciato alcuni giorni fa, in cui parlerà dei nuovi progetti del suo team di sviluppo, Kojima Productions.

Una vena creativa inesauribile

Hideo Kojima intende continuare a creare finché avrà vita, e Beyond the Strand servirà senz'altro a darci un'idea di cosa ci attende in futuro, nonché del ruolo che il game director giapponese intende svolgere d'ora in avanti.

Sappiamo infatti che non sarà Kojima a dirigere Death Stranding 3, dunque è possibile che l'autore voglia limitare il proprio impegno focalizzandosi appunto sulla fase creativa e lasciando ai propri collaboratori maggior spazio, anche nell'ottica di consolidarne le capacità.

Insomma, le aspettative nei confronti di Beyond the Strand sono inevitabilmente alte e la durata dell'evento (circa due ore e mezza) lascia intendere ci sia davvero tanta carne al fuoco.