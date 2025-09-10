NVIDIA annuncia il supporto di DLSS 4 per Borderlands 4 e Dying Light: The Beast

Borderlands 4 e Dying Light: The Beast supporteranno NVIDIA DLSS 4 per il miglioramento delle prestazioni. Lo sparatutto di Gearbox Software, in particolare, potrà sfruttare la Multi Frame Generation per moltiplicare il frame rate fino a cinque volte e mezza sulle schede video NVIDIA RTX serie 50.

Il titolo sarà compatibile con DLSS Super Resolution e NVIDIA Reflex, che garantirà una riduzione della latenza fino al 54%, e acquistando una nuova scheda video fino al 22 settembre sarà possibile approfittare del Bundle Borderlands 4 GeForce RTX serie 50, che include una copia del gioco e il Gilded Glory Pack.

Per quanto riguarda invece Dying Light: The Beast, i giocatori potranno godere di un ray tracing avanzato e della DLSS Ray Reconstruction, oltre a DLSS 4, Frame Generation e Super Resolution: tecnologie in grado di enfatizzare le qualità grafiche del nuovo capitolo della serie Techland.

Arriva inoltre un aggiornamento sostanziale per RTX Remix, che introduce un sistema particellare avanzato: un'innovazione che consentirù ai modder di rielaborare effetti classici come fuoco e fumo o di creare scenari del tutto inediti, aprendo nuove possibilità creative negli oltre 165 giochi compatibili.