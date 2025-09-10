NVIDIA annuncia il supporto di DLSS 4 per Borderlands 4 e Dying Light: The Beast

Borderlands 4 e Dying Light: The Beast supporteranno NVIDIA DLSS 4 per il miglioramento delle prestazioni. Lo sparatutto di Gearbox Software, in particolare, potrà sfruttare la Multi Frame Generation per moltiplicare il frame rate fino a cinque volte e mezza sulle schede video NVIDIA RTX serie 50.
Il titolo sarà compatibile con DLSS Super Resolution e NVIDIA Reflex, che garantirà una riduzione della latenza fino al 54%, e acquistando una nuova scheda video fino al 22 settembre sarà possibile approfittare del Bundle Borderlands 4 GeForce RTX serie 50, che include una copia del gioco e il Gilded Glory Pack.
Per quanto riguarda invece Dying Light: The Beast, i giocatori potranno godere di un ray tracing avanzato e della DLSS Ray Reconstruction, oltre a DLSS 4, Frame Generation e Super Resolution: tecnologie in grado di enfatizzare le qualità grafiche del nuovo capitolo della serie Techland.
Arriva inoltre un aggiornamento sostanziale per RTX Remix, che introduce un sistema particellare avanzato: un'innovazione che consentirù ai modder di rielaborare effetti classici come fuoco e fumo o di creare scenari del tutto inediti, aprendo nuove possibilità creative negli oltre 165 giochi compatibili.
Gli altri giochi supportati
Il Capitolo 2 di Dune: Awakening potrà contare anch'esso sulla tecnologia DLSS 4 per moltiplicare le prestazioni fino quasi a cinque volte in 4K. Il titolo di Funcom, peraltro, sarà disponibile con un weekend gratuito su Steam insieme al DLC Lost Harvest.
Si aggiunge infine alla lista dei titoli compatibili Predecessor, il MOBA in terza persona sviluppato da Omeda Studios, che potrà ora contare su DLSS 4 con Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex per garantire un gameplay più reattivo.